Británia zaznamenala v januári rekordný rozpočtový schodok

Londýn 19. februára (TASR) - Británia vykázala v januári rekordný rozpočtový schodok takmer 9 miliárd libier, zatiaľ čo v januári predchádzajúceho roka evidovala prebytok viac než 9 miliárd libier. Informoval o tom v piatok britský štatistický úrad. Prepad do rekordného schodku spôsobila pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené vysoké výdavky štátu na podporu ekonomiky, zatiaľ čo príjmy sa pre rozsiahle obmedzenia prudko znížili.



Podľa údajov štatistického úradu dosiahol rozpočtový deficit Británie v januári 8,8 miliardy libier (10,17 miliardy eur). Na porovnanie, v januári minulého roka zaznamenala Británia prebytok na úrovni 9,6 miliardy libier. Januárový výsledok predstavuje najvyšší schodok za daný mesiac od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1993 a zároveň prvý januárový deficit za 10 rokov.



Od začiatku rozpočtového roka 2020/2021, ktorý sa začal v apríli, dosiahol rozpočtový schodok podľa odhadov štatistického úradu 270,6 miliardy libier. To je opäť najvyšší schodok za sledované obdobie od začatia evidovania mesačných údajov v roku 1993.



Čistý dlh krajiny dosiahol za 10 mesiacov súčasného rozpočtového roka 2,11 bilióna libier. To predstavuje 97,9 % hrubého domáceho produktu.



(1 EUR = 0,86540 GBP)