Británia žiada,aby EÚ podnikla kroky na vyriešenie situácie v S. Írsku

Londýn 22. mája (TASR) - Británia trvá na tom, že je na Európskej únii (EÚ), aby odblokovala politickú patovú situáciu v Severnom Írsku, po tom, ako ubezpečila delegáciu amerického Kongresu o svojom "pevnom záväzku pre mier v provincii". TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Vláda Spojeného kráľovstva vyvolala hnev na oboch stranách Atlantiku svojím plánom prehodnotiť tzv. severoírsky protokol, ktorý je súčasťou dohody o obchode s EÚ po brexite.



Londýn sa snaží uspokojiť probritských unionistov v Severnom Írsku, ktorí sa odmietajú pripojiť k novej vláde v Belfaste pod vedením proírskych nacionalistov, kým sa protokol nezreformuje.



Minister pre Severné Írsko Brandon Lewis v rozhovore pre noviny Sunday Telegraph žiadal, aby Brusel prijal nový rokovací mandát na riešenie námietok Demokratickej unionistickej strany (DUP).



Podľa protokolu zostalo Severné Írsko, britská provincia, súčasťou európskej colnej únie, keďže má ako jediné v rámci Spojeného kráľovstva spoločnú hranicu s členom bloku - Írskou republikou. Ponechanie otvorenej hranice so susedným Írskom je súčasťou Veľkopiatkovej dohody z roku 1998, ktorá ukončila tri desaťročia sektárskeho násilia.



Na základe protokolu sa tak v Severnom Írsku nevykonávajú colné kontroly na hraniciach s Írskom, ale v jeho prístavoch, a to aj pri dovoze tovarov z Británie, ktorá nie je súčasťou európskeho colného priestoru. Severoírski unionisti tvrdia, že to vráža klin medzi Severné Írsko a zvyšok Spojeného kráľovstva.



"V súčasnosti je protokol, o ktorom EÚ tvrdí, že chráni Veľkopiatkovú dohodu, práve tým dokumentom, ktorý Veľkopiatkovú dohodu najviac ohrozuje," povedal Lewis.



Minulý týždeň aj Nancy Pelosiová, predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov, varovala Londýn, že môže zabudnúť na obchodnú dohodu s USA po brexite, ak prijme jednostranné kroky v prípade dohody s EÚ.



V sobotu (21. 5.) sa britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová stretla s delegáciou amerického Kongresu vedenou Richardom Nealom, členom Demokratickej strany. Diskutovala s ním aj o záväzku Británie voči Veľkopiatkovej dohode, dôležitosti voľného obchodu a invázii Ruska na Ukrajinu.



Britské ministerstvo zahraničných vecí ďalšie podrobnosti neposkytlo, ale podľa nedeľného vydania novín Observer Trussová povedala americkej delegácii, že Londýn nemôže dovoliť, aby sa problém ďalej naťahoval, ak EÚ nezareaguje priaznivo na jeho požiadavky.



Neal zdôraznil jednotu Washingtonu s EÚ po tom, ako členovia Kongresu v piatok navštívili Brusel. Na sociálnej sieti Twitter však v nedeľu uviedol: "Vyzývam na rokovania s EÚ v dobrej viere, aby sa našli trvalé riešenia pre obchod po brexite medzi Britániou a Severným Írskom."