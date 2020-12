Británia žiada ústupky od Európskej únie do nedele

Londýn 10. decembra (TASR) - Británia dala Európskej únii najavo, že najneskôr do nedele (13. 12.) musí urobiť výrazné ústupky vo svojich požiadavkách, ak chce docieliť uzatvorenie obchodnej dohody, uviedla agentúra Reuters. Stanovila tak termín, ktorý by mohol znamenať koniec niekoľkoročnej brexitovej krízy.



Britský premiér Boris Johnson a šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa v stredu (9. 12.) v Bruseli dohodli, že do nedele by mali rozhodnúť o budúcnosti dohody.



Podľa britského ministra zahraničných vecí Dominika Raaba však musí Brusel urobiť ústupky. "Samozrejme, je tu ešte určitý priestor na pokračovanie v rokovaniach, v niektorých kľúčových oblastiach však stále pretrvávajú obrovské rozdiely," povedal Raab pre BBC.



Spory stále vyvolávajú tri oblasti - rybolov v britských vodách, riešenie právnych sporov a zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže. Podľa Raaba sú však otázky rybolovu či štátnej pomoci firmám pre Londýn principiálnou záležitosťou. "Navyše, EÚ v poslednom období svoju pozíciu, čo sa týka požiadaviek v oblasti hospodárskej súťaže "pritvrdila," povedal. Ako dodal, v obidvoch bodoch musí EÚ "urobiť výrazný posun," ak chce, aby rokovania pokračovali.



"Nedeľa bude kľúčová. Aj keď v prípade týchto rozhovorov nikdy nehovor nikdy, myslím si, že je načase, aby sa definitívne rozhodlo," povedal Raab.



Británia vystúpila z Európskej únie oficiálne 31. januára, na 11 mesiacov však bolo stanovené takzvané prechodné obdobie, počas ktorého sa obe strany mali dohodnúť na budúcich vzájomných vzťahoch. Prechodné obdobie čoskoro skončí a ak k dohode nedôjde, obchod v objeme zhruba 1 bilión USD (825,83 miliardy eur) ročne zasiahnu clá a kvóty.



Johnson prezentuje brexit ako možnosť urobiť z Británie nezávislú a pružnejšiu ekonomiku. Predstavitelia Európskej únie sa však obávajú, že Londýn chce mať samé výhody - na jednej strane výhody z preferenčného prístupu na trh Európskej únie a zároveň výhody vďaka stanovovaniu si vlastných pravidiel.



(1 EUR = 1,2109 USD)