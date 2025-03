Británia znížila prognózu rastu ekonomiky v roku 2025 o polovicu

Londýn 26. marca (TASR) - Britská ministerka financií Rachel Reevesová v stredu revidovala smerom nadol prognózu hospodárskeho rastu, a to na polovicu. Dôvodom je globálna neistota. TASR o tom informuje na základe správ DPA, AFP a Bloomberg.



Reevesová v parlamente počas polročnej aktualizácie rozpočtu uviedla, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojeného kráľovstva tento rok zvýši len o 1 % namiesto o 2 % v prognóze z konca októbra. Odvolala sa pritom na najnovšie odhady Úradu pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR).



Podľa OBR vyhliadky britských verejných financií sa spolu s vyhliadkami ekonomiky od októbrovej správy zhoršili, pričom kumulatívny rast bol o pol percentuálneho bodu nižší, ako sa predpokladalo.



Pri pohľade do budúcnosti OBR predpovedá v roku 2026 rast HDP o 1,9 %, jeho mierne spomalenie na 1,7 % v roku 2028 a stabilizáciu na úrovni 1,8 % v rokoch 2027 aj 2029.



Tieto nové predpovede sa líšia od predchádzajúcich, v ktorých OBR počítal s rastom HDP o 1,8 % v roku 2026 a o 1,5 % v roku 2027.



"Predpokladané zrýchlenie v roku 2026 odráža uvoľnenie menovej politiky, pokles cien energií a postupné uvoľňovanie neistoty, ktoré vedie k vyčerpaniu voľných kapacít v ekonomike," uviedol OBR.



Úrad však zároveň upozornil, že ak by USA alebo iné krajinami zvýšili clá na britský dovoz o 20 %, HDP Spojeného kráľovstva by mohol klesnúť až o 1 %.



Reevesová oznámila tiež, že zaviedla sériu škrtov a úplne prebudovala rozpočtovú rezervu Spojeného kráľovstva. Verejné financie sú totiž napäté v dôsledku pomalého rastu ekonomiky a vyšších nákladov na pôžičky, než sa očakávalo, ktoré ženie nahor najmä politika amerického prezidenta Donalda Trumpa.



"Našou úlohou je zabezpečiť budúcnosť Británie vo svete, ktorý sa mení pred našimi očami," povedala.



Obavy z amerických ciel a vojny na Ukrajine prispeli k ekonomickým problémom Spojeného kráľovstva. Premiér Keir Starmer sa nedávno zaviazal zvýšiť výdavky na obranu, pričom vláda v stredu potvrdila ich nárast o 2,2 miliardy libier (2,63 miliardy eur) v budúcom roku.



Reevesová sa pritom snaží dosiahnuť do roku 2030 vyrovnaný rozpočet. V snahe predísť rozpočtovému deficitu, musela preto prijať úsporné opatrenia v celkovej výške približne 14 miliárd GBP, aby zabezpečila splnenie svojho cieľa. Znížila pritom sociálne dávky aj rozpočty ministerstiev. A poslancom povedala, že ak by nepodnikla tieto kroky, Británia by čelila deficitu vo výške 4,1 miliardy GBP.



Naznačila tiež škrty v štátnej službe, pričom chce využiť technológie na jej zoštíhlenie a zvýšenie produktivity a efektívnosti.



Reevesovej pokusy o nápravu verejných financií obmedzujú fiškálne pravidlá, ktoré limitujú pôžičky, aj jej sľub nezvyšovať dane.



(1 EUR = 0,83565 GBP)