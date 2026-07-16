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Británia zoštátnila oceliarsky koncern British Steel

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Rozhodnutie zabezpečuje budúcnosť výroby ocele v Spojenom kráľovstve a chráni kvalifikovaných pracovníkov, uviedol premiér Keir Starmer.

Autor TASR
Londýn 16. júla (TASR) - Britská vláda vo štvrtok prevzala úplnú kontrolu nad oceliarskym koncernom British Steel. Cieľom zoštátnenia je „zabezpečiť budúcnosť výroby ocele v Spojenom kráľovstve“, oznámil vládny kabinet v Londýne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Rozhodnutie zabezpečuje budúcnosť výroby ocele v Spojenom kráľovstve a chráni kvalifikovaných pracovníkov, uviedol premiér Keir Starmer. Vláda v Londýne už v minulom roku prevzala kontrolu nad oceliarňou British Steel v meste Scunthorp na severe Anglicka, aby ju ochránila pred hroziacim zatvorením zo strany čínskych vlastníkov. Čínska oceliarska spoločnosť Jingye získala závod, v ktorom pracuje približne 3500 ľudí, začiatkom roka 2020 v rámci konkurzu. V minulom roku ju vysoké straty priviedli k rozhodnutiu odstaviť vysoké pece.
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