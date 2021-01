Británia zrušila nepopulárne zdaňovanie dámskych tampónov

Londýn 2. januára (TASR) - Británia v piatok - po odchode z jednotného trhu EÚ - zrušila nepopulárnu daň, ktorá sa doposiaľ platila z tampónov a ďalších produktov dámskej intímnej hygieny. Informovala o tom agentúra AP.



Zrušenie takzvanej tampónovej dane privítali bojovníčky za práva žien, ktoré ju dlhodobo kritizovali ako sexistickú, ako aj presvedčení zástancovia odchodu Británie z EÚ.



Aktivistkám sa však nepáči, že túto otázku zneužívajú pre svoje politické ciele stúpenci brexitu, ktorí sa ňou snažia dokazovať správnosť svojich názorov.



Samotná EÚ totiž už v roku 2018 spustila proces, ktorý má vyústiť v odstránenie tejto dane, avšak príslušné zmeny ešte neschválili všetky členské štáty, uvádza stanica BBC.



Eliminovanie dane z tampónov avizoval už v marci britský minister financií Rishi Sunak, zrealizovať sa to však mohlo až v piatok, po odchode krajiny z jednotného trhu EÚ, ktorým sa dovŕšil proces brexitu.



Na základe predpisov EÚ boli dámske tampóny a vložky zdaňované päťpercentnou, teda najnižšou možnou sadzbou DPH a boli klasifikované nie ako základný ale luxusný tovar. Od prvého januára sa DPH na tento tovar účtovať nebude.



"Hygienické produkty patria medzi základné potreby a preto máme právo na to, aby sme k nim neúčtovali DPH... Tento záväzok je ďalším krokom na ceste k tomu, aby sa stali cenovo dostupnými pre všetky ženy," uviedol minister financií Sunak.



Podľa odhadov ministerstva priemerná Britka vďaka tomuto kroku za celý život ušetrí takmer 40 libier (45 eur). Aktivistky ale upozorňujú najmä na symbolický význam zrušenia tampónovej dane, ktorú vnímali ako diskriminačnú voči ženám.



Jedna z hlavných bojovníčok za zrušenie tampónovej dane v Británii Laura Corytonová v tejto súvislosti odmieta snahy niektorých britských konzervatívnych politikov, ktorí sa vďaka tejto otázke snažia dokazovať prospešnosť brexitu.



Zdôrazňuje, že za zrušenie dane už dávno pred brexitom agitovali aj stúpenci zotrvania Británie v EÚ. Spojené kráľovstvo pritom patrilo ku krajinám, ktoré tejto krok v rámci Únie rázne presadzovali. Brexit preto môže podľa Corytonovej skomplikovať snahy o zrušenie tampónovej dane v celej EÚ, píše denník The Guardian.