Británia zváži odpoveď na prípadné nové americké clá

Londýn 6. decembra (TASR) - V prípade, že Spojené štáty zavedú pre Veľkú Britániu nové clá, vláda v Londýne veľmi starostlivo zváži možné odvetné opatrenia. Uviedol to britský minister pre podnikanie a obchod Jonathan Reynolds v rozhovore pre piatkové vydanie denníka Financial Times (FT). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Budúci americký prezident Donald Trump vyhlásil, že po návrate do Bieleho domu zavedie clá vo výške 10 % až 20 % na prakticky všetok dovoz do USA. V prípade Číny, Mexika a Kanady hrozí ešte podstatne vyššími clami.



Spojené kráľovstvo si neželá protekcionizmus, povedal Reynolds pre FT. Británia by v niektorých prípadoch mohla zvážiť odvetné opatrenia, zvyšovanie nákladov na dovoz tovarov alebo potravín však nie je z pohľadu voličov atraktívne, dodal. Reynolds vyjadril nádej, že Británia sa nestane priamym terčom Trumpovho útoku. Poukázal pritom na vyváženú bilanciu v obchode medzi Britániou a USA, ktorá by mala znížiť riziko nových ciel.