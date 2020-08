Británia zvažuje zrušenie digitálnej dane

Londýn 23. augusta (TASR) - Britský minister financií Rishi Sunak plánuje zrušiť daň uvalenú na technologické spoločnosti, akými sú napríklad Facebook či Google. Podľa britského týždenníka Mail on Sunday daň nepriniesla očakávaný objem peňazí, a navyše môže ohroziť obchodnú dohodu s USA.



Británia zaviedla daň z digitálnych služieb v apríli pre pomalý pokrok v globálnych rokovaniach o spôsobe zdaňovania technologických spoločností, z ktorých mnohé sú americké. Podľa agentúry Reuters daň mala priniesť do rozpočtu zhruba 500 miliónov libier (557,07 milióna eur) ročne. Ide však len o zlomok z dlhu 200 miliárd libier, ktoré Británia nahromadila od začiatku koronakrízy.



"Jasne sme deklarovali, že ide o dočasnú daň, ktorá bude odstránená po prijatí primeraného globálneho riešenia. Pokračujeme v spolupráci s našimi medzinárodnými partnermi na dosiahnutí tohto cieľa," cituje ministra Mail on Sunday.



Daň môže mať negatívny vplyv na bilaterálne rokovania Británie s USA po jej odchode z Európskej únie. Francúzsko a ďalšie krajiny medzičasom zaviedli podobnú daň alebo o jej zavedení uvažujú.



(1 EUR = 0,89755 GBP)