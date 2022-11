Británia zvýši dane z extra ziskov energofiriem

Londýn 17. novembra (TASR) - Britský minister financií Jeremy Hunt predstavil vo štvrtok nový návrh rozpočtu, ktorý obsahuje sériu nepopulárnych opatrení vrátane zvýšenia daní a zoškrtania výdavkov. Ako uviedol, tieto opatrenia sú nevyhnutné po tom, ako finančná reputácia krajiny po krokoch bývalej premiérky Liz Trussovej výrazne utrpela. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters, AFP a DPA.



Hunt na pôde parlamentu povedal, že ekonomika síce podľa odhadov ekonómov v budúcom roku klesne, napriek tomu nie je možné vyhnúť sa "bolestivej fiškálnej medicíne," ak chce Británia stavať na nedávnom upokojení situácie na finančných trhoch. Ako uviedol, britská ekonomika podľa najnovších odhadov Úradu pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR) klesne na budúci rok o 1,4 %, zatiaľ čo pôvodný odhad z marca počítal s rastom o 1,8 %. To podľa Hunta jasne poukazuje na vplyv globálnych problémov na vývoj britského hospodárstva.



K návratu ekonomiky k rastu by malo podľa OBR dôjsť v roku 2024, keď úrad počíta s rastom o 1,3 %, dodal Hunt. V roku 2025 by sa tempo rastu ekonomiky mal zrýchliť na 2,6 %. V predchádzajúcom odhade OBR uvádzal rast v roku 2024 na úrovni 2,1 % a v roku 2025 na úrovni 1,8 %. Naopak, v tomto roku OBR odhad vývoja ekonomiky zlepšil. Zatiaľ čo v marci odhadoval rast na úrovni 3,8 %, teraz počíta s rastom o 4,2 %.



Inflácia, ktorá podľa údajov štatistického úradu zo stredy (16. 11.) zrýchlila v októbri na 41-ročné maximum 11,1 %, by mala za celý rok 2022 dosiahnuť 9,1 %. V marci ešte OBR uvádzal tohtoročnú infláciu na úrovni 7,4 %. Na tejto úrovni (7,4 %) teraz OBR predpokladá infláciu v roku 2023, zatiaľ čo v marci očakával v danom roku spomalenie rastu spotrebiteľských cien na 4 %.



Hunt však uviedol, že napriek nepriaznivým ekonomickým prognózam vláda musí zvýšiť dane s cieľom zaplátať obrovskú dieru v rozpočte. V tejto súvislosti oznámil zvýšenie dane z nadmerných ziskov ropných a plynárenských firiem z pôvodných 25 % na 35 %, pričom platiť bude až do marca 2028. Navyše, daň z mimoriadnych ziskov rozšíril aj na výrobcov elektriny, pričom dočasná daň je stanovená na 45 %.



Zároveň oznámil ďalšie zmeny v daňovom systéme, súčasťou ktorých je aj zníženie hranice, od ktorej sa bude platiť najvyššia sadzba dane z príjmu na úrovni 45 %. Z pôvodnej hranice 150.000 libier (171.462 eur) ju znížil od apríla budúceho roka (v Británii sa začína nový fiškálny rok) na 125.140 libier ročne. Túto daň tak bude platiť väčší počet Britov.



(1 EUR = 0,87483 GBP)