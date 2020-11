Británii a EÚ sa kráti čas na dohodu. Môže stroskotať na rybolove

Londýn 30. novembra (TASR) - Británia a Európska únia (EÚ) sa v pondelok navzájom varovali, že sa im kráti čas na dosiahnutie dohody o obchode po brexite. Vyjednávačom sa pritom ani tento víkend nepodarilo preklenúť rozdiely a nájsť kompromisné riešenie kľúčových sporných bodov. Stále tak hrozí tzv. tvrdý, neriadený odchod Spojené kráľovstvo z EÚ bez dohody 31. decembra, keď sa skončí prechodné obdobie.



Írsky minister zahraničných vecí Simon Coveney v pondelok v rozhlase skonštatoval, že najmä neschopnosť oboch strán dohodnúť sa na rybolove môže zabrániť dosiahnutiu komplexnej obchodnej zmluvy.



Britský premiér Boris Johnson však stále tvrdí, že aj keď preferuje dohodu, Británia bude prosperovať aj bez nej, keď sa po 48 rokoch členstva zbaví diktátu Bruselu.



"Skutočne nám už dochádza čas. Toto je rozhodujúci týždeň - musíme dosiahnuť prielom," povedal britský minister životného prostredia George Eustice pre televíziu Sky a dodal, že ak tento týždeň dôjde k pokroku, rokovania by sa mohli predĺžiť.



EÚ vydala podobnú správu.



"Dochádza nám čas," skonštatoval aj írsky minister Coveney. Poznamenal tiež, že problémy, ktorým obe strany teraz čelia, odhaľujú "pravdu o brexite".



Po nedodržaní všetkých termínov na dohodu stanovených oboma stranami vyjednávači stále neprekonali rozdiely v troch oblastiach: rybolov, štátna pomoc a spôsob riešenia akýchkoľvek budúcich sporov. Na týchto bodoch pritom rokovania viaznu už celé mesiace.



Dohoda by sa mala týkať obchodnej výmeny v objeme takmer 1 bilión USD (838,78 miliardy eur) ročne a podporila by aj mier v britskej provincii Severné Írsko.



Ale určité problémy sa na jedinej pozemnej hranici medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom očakávajú aj v prípade dosiahnutia dohody.



V nedeľu (29. 11.) pokračovali rozhovory medzi hlavným vyjednávačom EÚ Michelom Barnierom a jeho britským náprotivkom Davidom Frostom.



Írsky minister Coveney zdôraznil, že tento týždeň bude kľúčový, a že je stále možné dosiahnuť dohodu, ak obe strany urobia ústupky. Najväčším problémom, na ktorom môže stroskotať celá dohoda, zostáva rybolov.



Ten pritom v roku 2019 prispel iba 0,03 % k výkonu britskej ekonomiky. V kombinácii so spracovaním rýb a mäkkýšov predstavuje tento sektor 0,1 % hrubého domáceho produktu (HDP) Spojeného kráľovstva. Je to však veľmi emotívna záležitosť. Mnoho stúpencov brexitu ho totiž považuje za symbol znovu získanej suverenity po odchode z EÚ.



Londýn presadzuje zakotvenie "zonácie", čo by jej prinieslo vyššiu kvótu a každoročné opätovné prerokovanie kvót na rybolov v britských vodách. EÚ zase uprednostňuje "matematický prístup" k výpočtu kvót, na základe doterajších čísiel o úlovkoch a tiež väčšie intervaly medzi ich rokovaniami.