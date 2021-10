Problémy s palivom by mala Británia vyriešiť o sedem až desať dní

Londýn 4. októbra (TASR) - Británii potrvá najmenej týždeň, kým dá do poriadku problémy s dodávkami palív na čerpacie stanice. Uviedlo to v pondelok združenie maloobchodných predajcov benzínu (Petrol Retailers Association, PRA) po tom, ako vláda v Londýne nasadila vojakov na rozvoz.



Združenie odhaduje, že zásoby pohonných látok na čerpacích staniciach sa vrátia na normálne úrovne o sedem až desať dní. Povedal to pre televíziu Sky News riaditeľ organizácie Gordon Balmer.



Dodal, že takmer v celom Spojenom kráľovstve už došlo k zlepšeniu situácie s dodávkami palív, ale väčšia hustota obyvateľstva v okolí Londýna znamená, že problémy s nedostatkom palív tam pretrvávajú.



Hovorca premiéra Borisa Johnsona Max Blain uviedol, že k radom motoristov na čerpacích staniciach prispel nadmerný dopyt, nie slabá ponuka. Priznal, že v Londýne a v juhovýchodnom Anglicku spotrebitelia stále narážajú na ťažkosti, pokiaľ ide o prístup k palivu.



PRA zastupuje zhruba 65 % z celkového počtu 8380 nezávislých čerpacích staníc v Spojenom kráľovstve. Palivová kríza vstúpila v pondelok do 12. dňa a trvá dlhšie, ako niektorí v tomto odvetví očakávali.



Britskí vojaci začali v pondelok rozvážať palivo na čerpacie stanice po tom, ako nedostatok vodičov cisterien vyvolal panické nákupy a mnohým staniciam došli zásoby pohonných látok.



Približne 200 vojakov, z toho polovica vodičov, sa zúčastňuje na operácii Escalin s cieľom zmierniť nedostatok paliva.



Napriek pomoci vojakov jedna z piatich čerpacích staníc v Londýne a juhovýchodnom Anglicku stále nemá palivo, aj keď vo zvyšku krajiny sa kríza „prakticky skončila“, uviedol predseda PRA Brian Madderson.



Kritici obviňujú z chaosu odchod Británie z Európskej únie (EÚ), pandémiu nového koronavírusu a problémy s nahradením tisícov zahraničných vodičov, ktorí krajinu po brexite opustili.