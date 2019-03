Briti chcú do roku 2030 produkovať 1/3 elektriny z veterných fariem

Britská vláda zverejnila tento týždeň plány, v rámci ktorých chce podporiť investície firiem do výroby zariadení v oblasti veternej energie.

Londýn 9. marca (TASR) - Británia plánuje zhruba o desať rokov generovať z pobrežných veterných fariem približne tretinu svojej elektrickej energie. V minulom roku pokryli pobrežné veterné parky spolu s veternými parkmi na pevnine 17 % spotreby elektriny v krajine.



Britská vláda tak chce ešte viac posilniť sektor, v ktorom je krajina už teraz svetovou jednotkou. Británia je najväčším trhom na svete v produkcii elektriny z pobrežných veterných fariem. Na celosvetovej kapacite v rámci tohto sektora sa podieľa približne 40 %.



Krajina je domovom aj najväčšej pobrežnej veternej farmy na svete Walney Extension od dánskej firmy Orsted. Inštalovaný výkon farmy s 87 veternými turbínami dosahuje 659 megawattov (MW), pričom niektoré z turbín dokážu generovať 8,25 MW elektrickej energie.



Podľa Londýna by tieto plány mali podporiť aj komunity žijúce na pobreží a zabezpečiť, aby si Británia udržala prvenstvo v tejto oblasti. Vláda chce zároveň výrazne zvýšiť počet pracovných miest v sektore pobrežnej veternej energie. Do roku 2030 by sa počet kvalifikovaných zamestnancov v tomto sektore mal strojnásobiť na 27.000.



Británia plánuje do roku 2025 ukončiť produkciu elektriny z uhlia, aby splnila záväzky, čo sa týka znižovania emisií CO2. Navyše zlyhali aj niektoré plány v oblasti jadrovej energie, čo vládu prinútilo viac sa zamerať práve na veternú energiu, ktorá je pre ostrovnú krajinu ideálny energetický zdroj.