Briti minuli vlani v zahraničí viac než turisti prichádzajúci do VB
Z jednotlivých turistických destinácií si pozíciu najnavštevovanejšej krajiny zo strany Britov udržalo v roku 2024 Španielsko.
Autor TASR
Londýn 26. augusta (TASR) - Briti minuli vlani na svojich zahraničných cestách takmer trikrát viac než zahraniční turisti, ktorí navštívili Britániu. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje britského štatistického úradu ONS, ktoré priniesla agentúra DPA.
Na základe predbežných odhadov ONS uviedol, že Briti zrealizovali vlani rekordných 94,6 milióna zahraničných ciest. Oproti roku 2023 to znamená rast o 9,7 % a v porovnaní s predchádzajúcim rekordným rokom 2019 rast o 1,6 %. V predcovidovom roku zrealizovali Briti celkovo 93,1 milióna zahraničných ciest.
Čo sa týka výdavkov, Briti minuli vlani v zahraničí 78,6 miliardy libier (90,95 miliardy eur). Na jednu zahraničnú cestu to predstavuje 831 libier.
Naopak, smerom do Británie uskutočnili cudzinci celkovo 42,6 milióna ciest, počas ktorých v krajine minuli 32,5 miliardy libier. Na jednu cestu je to v priemere 763 libier.
Z jednotlivých turistických destinácií si pozíciu najnavštevovanejšej krajiny zo strany Britov udržalo v roku 2024 Španielsko. Do tejto krajiny uskutočnili Briti v minulom roku celkovo 17,8 milióna ciest. Nasledovali Francúzi (9,3 milióna ciest) a Taliani (4,8 milióna ciest).
Naopak, čo sa týka ciest do Británie, najviac ich podľa odhadov ONS uskutočnili vlani Američania (5,6 milióna). Na druhom mieste skončilo Francúzsko (3,6 milióna) a Nemecko (3,3 milióna ciest).
(1 EUR = 0,8642 GBP)
