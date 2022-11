Londýn 18. novembra (TASR) - Briti sa musia vyrovnávať s rekordným prepadom životnej úrovne, uviedol britský úrad pre rozpočtovú zodpovednosť OBR. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



OBR potvrdil, že ekonomika Spojeného kráľovstva sa dostala do recesie. Pokles bude pokračovať aj v roku 2023, v ktorom sa hrubý domáci produkt (HDP) podľa prognózy OBR zníži o 1,4 %.



OBR odhaduje, že vo fiškálnom roku 2022/23 reálny disponibilný príjem domácností, ktorý je meradlom životnej úrovne, padne o 4,3 %. To by bol jeho najprudší pokles od začiatku zaznamenávania údaju v roku 1956/57. Na budúci rok by sa mal potom znížiť o ďalšie 2,8 %.



Medzi rokmi 2021/22 a 2023/24 by sa reálny disponibilný príjem domácností mal znížiť celkovo o 7,1 %, čím sa vymaže jeho 8-ročný rast a dostane sa na úrovne z roku 2013/14. Reálny disponibilný príjem domácností sa vráti na úrovne z fiškálneho roka 2018/19 až v roku 2027/28.



OBR tiež očakáva, že počet nezamestnaných sa zvýši o 505.000 a miera nezamestnanosti dosiahne vrchol v 3. kvartáli 2024 na úrovni 4,9 %.



Reálne mzdy by sa mali tento rok znížiť o 1,8 % a na budúci rok o 2,2 %. Zvýšiť by sa potom opäť mali až v roku 2024, a to v priemere o 1,3 %.