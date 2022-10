Briti sa vrhli na nákup elektrických prikrývok a sviečok pred zimou

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta

Londýn 15. októbra (TASR) - Briti sa pred zimou zásobujú elektrickými prikrývkami, sviečkami a energeticky efektívnymi kuchynskými spotrebičmi, keďže stúpajúce účty za plyn a rekordná inflácia ich nútia pripraviť sa na ťažké časy. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.Prieskum trhu tento týždeň ukázal, že rast cien potravín dosiahol v septembri nový rekord 13,9 %, čo ešte prehĺbi krízu životných nákladov. Zároveň údaje britského maloobchodného konzorcia (BRC) KMPG Retail Sales odhalili, že ľudia investujú do položiek, ktoré im pomôžu ušetriť aspoň nejaké peniaze.K zhoršeniu vyhliadok spotrebiteľov došlo v čase, keď bola centrálna banka (Bank of England, BoE) nútená zasiahnuť na trhu s vládnymi dlhopismi, aby udržala finančnú stabilitu. Nezamestnanosť v Spojenom kráľovstve za tri mesiace do konca augusta zároveň klesla na 3,5 % z 3,6 %, čo vytvára tlak na rast miezd a inflácie.Pochmúrne ekonomické vyhliadky znamenajú, že spotrebitelia obmedzujú akékoľvek zbytočné výdavky, čo opäť ohrozuje firmy v oblasti pohostinstva a voľného času, ktoré sa snažia zotaviť sa z pandémie ochorenia COVID-19.Podľa Esme Harwoodovej, riaditeľky spoločnosti Barclaycar, mnohé sektory ekonomiky pravdepodobne čaká ťažké obdobie, pretože spotrebitelia sa sústreďujú na nevyhnutné výdavky a podniky sa naďalej čelia "inflačným protivetrom".Inflácia začala v Británii stúpať v polovici roku 2021, keď po problémoch v dodávateľskom reťazci a po zmene pravidiel obchodovania po brexite nasledoval rast cien energií. V auguste dosiahla miera inflácie 9,9 %, čo bol síce pokles z júlového 40-ročného maxima 10,1 %, ale BoE očakáva, že v októbri dosiahne vrchol tesne pod hranicou 11 %.Hoci vláda sľúbila dotácie na účty za energie pre domácnosti a podniky počas nasledujúcich šiestich mesiacov, priemerná domácnosť stále platí každý mesiac za teplo a osvetlenie dvakrát toľko ako pred rokom.Deväť z 10 ľudí v prieskume Barclaycard, ktorý sa uskutočnil od 23. do 26. septembra, uviedlo, že ich znepokojujú účty za energie v domácnostiach.Spoločnosť Kantar, predajca kuchynských zariadení vrátane tzv. pomalých hrncov (slow cooker), ktoré spotrebujú menej energie, zaznamenal za štyri týždne do 4. septembra medziročný nárast dopytu o 53 %.Aj dopyt po perinách a elektrických prikrývkach stúpol, medzimesačne o 8 %, a predaj sviečok vzrástol o 9 %. To zodpovedá trendu, ktorý eviduje sieť obchodných domov John Lewis. Tá uviedla, že Briti kupujú viac termobielizne, rukavíc a županov, aby sa doma zahriali bez zapnutého kúrenia.Tlak na rozpočty domácností ich núti vyhýbať sa nákupom drahších položiek, ako sú nové počítače, televízory či nábytok. A to zase vyvoláva obavy medzi obchodníkmi o kľúčovú vianočnú sezónu.Viac ako polovica opýtaných v prieskume Barclaycard uviedla, že plánujú znížiť svoje výdavky, aby si túto zimu mohli dovoliť účty za energiu, pričom obmedzia tiež trávenie večerov mimo domova.