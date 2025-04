Briti: Stabilita svetového finančného systému je pre clá ohrozená

Londýn 9. apríla (TASR) - Riziká ohrozujúce stabilitu svetového finančného systému sa zvýšili v dôsledku amerických ciel a ich vplyvu na globálny hospodársky rast. Uviedla to v stredu britská centrálna banka (Bank of England, BoE). TASR o tom informuje na základe správ DPA a AFP.



Mnohí experti a ekonómovia spochybňujú cieľ amerických colných taríf a varujú pred vyššou infláciou, keďže clá zvyšujú ceny. „Niekoľko rizík spojených s fragmentáciou svetového obchodu a finančných trhov sa zintenzívnilo,“ uviedla BoE vo svojej polročnej správe o finančnej stabilite. Podľa britskej banky „veľký posun v povahe a predvídateľnosti globálnych obchodných dohôd by mohol poškodiť finančnú stabilitu tým, že stlačí hospodársky rast“.



Centrálna banka tiež upozornila, že vzrástlo aj geopolitické napätie a riziká spojené s tlakmi na štátny dlh. „Keďže Spojené kráľovstvo je otvorenou ekonomikou s veľkým finančným sektorom, globálne riziká sú obzvlášť dôležité pre finančnú stabilitu Spojeného kráľovstva,“ zdôraznila.



BoE poukázala aj na zvýšené riziko kybernetických útokov, ktoré „by mohli narušiť poskytovanie finančných služieb britským domácnostiam a podnikom“. Uviedla pritom, že zatiaľ čo umelá inteligencia (AI) „prináša potenciálne výhody pre rast produktivity v ekonomike, používanie nových a pokročilých foriem AI môže predstavovať aj riziká finančnej stability“.



Výbor pre finančnú politiku (FPC) britskej centrálnej banky, ktorý správu vypracoval, však usúdil, že „bankový systém Spojeného kráľovstva má kapacitu na podporu domácností a podnikov, aj keď ekonomické a finančné podmienky budú podstatne horšie, ako sa očakávalo“.



Dlžníci z domácností v Spojenom kráľovstve, ako sú ľudia s hypotékou, a podniky s pôžičkami zostali podľa FPC celkovo odolné. Niektoré firmy, napríklad tie, ktoré sú podporované súkromným kapitálom, sú však voči globálnemu vývoju zraniteľnejšie.



Od oznámenia nových Trumpových ciel pred týždňom ceny globálnych akcií, komodít a rizikových firemných úverov prudko klesli a hodnota amerického dolára sa znížila. To otriaslo globálnymi finančnými trhmi v čase čoraz väčších obáv z globálnej obchodnej vojny a hrozby recesie v USA.



No aj napriek výkyvom došlo k „výnimočne vysokým“ objemom obchodov a trh naďalej funguje usporiadaným spôsobom, zistil FPC. Riziko ďalšieho prudkého poklesu cien aktív však zostáva vysoké, dodal.











