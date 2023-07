Briti udeľujú stovky licencií na ťažbu ropy a plynu v Severnom mori

Londýn 31. júla (TASR) - Britská vláda udeľuje stovky licencií na ťažbu ropy a plynu v Severnom mori. Premiér Rishi Sunak v pondelok počas návštevy Škótska vyhlásil, že kontroverzný projekt vytvorí tisíce pracovných miest a posilní energetickú bezpečnosť. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a DPA.



Rusko využíva energie ako zbraň a narúša dodávky na celom svete, povedal Sunak. Británia preto podľa neho potrebuje energetickú nezávislosť, ktorú využije na zabezpečenie dostupnejšej a čistejšej energie pre domácnosti a podniky. Kritici obviňujú konzervatívnu vládu z podkopávania v oblasti politiky šetrnej k životnému prostrediu, ktoré si sama stanovila. Ich súčasťou je znížiť do roku 2050 emisie skleníkových plynov na nulu.



Aj potom by sa štvrtina energetických potrieb musela stále pokrývať z ropy a plynu, pričom je stále lepšie vyrábať si energiu sami, ako ju kupovať od nepriateľských štátov, reagoval premiér.



V budúcnosti sa tiež plánuje ukladať emisie produkované v celej krajine do podzemných úložísk v Severnom mori pri škótskom pobreží. Kontroverzné ukladanie oxidu uhličitého, ktorý poškodzuje klímu, zohráva dôležitú úlohu v plánoch Spojeného kráľovstva stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnym.