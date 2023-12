Analýza: Briti zaplatia tento rok na Vianoce viac

Londýn 11. decembra (TASR) - Britskí zákazníci zaplatia tento rok za vianočné nákupy viac, ale domov si prinesú menej tovarov. Vyplýva to z najnovších údajov Centra pre ekonómiu a podnikový výskum (CEBR). TASR o tom informuje na základe článku v denníku Guardian.



Podľa CEBR náklady na Vianoce vzrástli za tri roky od začiatku pandémie ochorenia COVID-19 takmer o štvrtinu. No hoci Briti minú viac na vianočné nákupy ako v roku 2022, keď ich energetická kríza prinútila "utiahnuť si opasky", stále to nebude toľko ako v roku 2019, čo bol posledný rok pred pandémiou.



Podľa údajov CEBR priemerná britská domácnosť dá tento rok za vianočné nákupy 550 libier (641,85 eura), o 70 libier viac ako v minulom roku. To zahŕňa tovary aj služby vrátane jedla, alkoholu, hračiek a oblečenia.



V reálnom vyjadrení, teda po úprave o infláciu, bude hodnota týchto výdavkov len o niečo vyššia ako v roku 2022, ale stále o 20 % menšia ako na Vianoce v roku 2019.



Údaje odhalili tiež, že v rámci sviatočného spotrebiteľského koša za uplynulý rok vzrástla najviac cena alkoholu (o 26 %). Ale prudko stúpli aj cena jedla (23 %) a klasických darčekov - oblečenia, hračiek (približne o 20 %).



Celkovo sa predpokladá, že vianočné výdavky v Británii tento rok stúpnu, keďže spotrebitelia majú o niečo väčšiu kúpnu silu.



Vianočná sezóna v roku 2022 bola podľa maloobchodníkov najhoršia od roku 1998, keď prudký nárast inflácie oslabil kúpnu silu spotrebiteľov, čo tvrdo zasiahlo tržby v hlavnej sezóne. V uplynulých dvoch desaťročiach pritom maloobchodníci generujú viac ako pätinu všetkých tržieb počas vianočnej nákupnej sezóny v novembri a decembri.