Briti zaplatili oproti vlaňajšku o 42 % viac za dovezené tovary z EÚ

Brusel 13. septembra (TASR) - Britskí spotrebitelia po brexite platia oveľa vyššie dane za tovary dovážané z EÚ ako pôvodne očakávali. Uviedla to v pondelok tlačová agentúra Belga.



Agentúra spresnila, že britské dane z dovozu tovarov z krajín Európskej únie sa od brexitu výrazne zvýšili. Vyplýva to z výpočtov úradu UHY Hacker Young, ktorý vo svojej správe vychádza z verejne dostupných údajov.



Podľa UHY Hacker Young britské podniky a spotrebitelia minuli od januára do júla tohto roka na dovozné dane približne 2,2 miliardy libier (2,6 miliardy eur), čo je o 42 % viac ako za prvých sedem mesiacov roku 2020.



Znamená to, že pre Britov sa import stal zložitejším a drahším. "Britské firmy nemali dostatok času ani podpory na prípravu nákladov na brexit a s tým spojené administratívne záležitosti," uviedla expertka UHY Michelle Daleová.



Obzvlášť komplikované sú predpisy o pôvode tovaru. Tie stanovujú, že na tovar, ktorý nebol vyrobený v Európskej únii, alebo ktorého súčasti pochádzajú z krajín mimo Únie, by sa malo uložiť dodatočné clo. Tento druh tovarov preto nie je zohľadnený v dohode o voľnom obchode dojednanej medzi EÚ a Britániou.



Belga upozornila, že ďalšie výzvy čakajú britské spoločnosti a spotrebiteľov od 1. októbra, keď začnú platiť nové pravidlá dovozu živočíšnych produktov z EÚ.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)