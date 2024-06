British Airways najmú 350 ľudí,aby sa vyhli letnému chaosu na Heathrow

Londýn 4. júna (TASR) - Letecká spoločnosť British Airways v utorok oznámila, že zvýši počet zamestnancov vo svojom uzle na londýnskom letisku Heathrow o 5 %, alebo 350 ľudí. Chce tak minimalizovať riziko akéhokoľvek narušenia prevádzky počas hlavnej letnej sezóny. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Dopravca, ktorého vlastní spoločnosť IAG, očakáva, že toto leto bude najvyťaženejšie od pandémie ochorenia COVID-19. Preto chce prijať personál na pozície v oblasti služieb zákazníkom a pozemnej obsluhy, uviedol hovorca leteckej spoločnosti. British Airways modernizujú tiež počítače a ďalšie technológie na kľúčovom letisku Heathrow.



Letecká spoločnosť prijíma ľudí v rámci širšieho plánu transformácie, ktorý zavádza generálny riaditeľ Sean Doyle. British Airways zlepšili svoju výkonnosť v 1. štvrťroku 2024, povedal Doyle.



Spoločnosť prepustila tisíce zamestnancov počas pandémie a po jej skončení. Keď cestovanie prudko ožilo, mala problémy s ich opätovným zamestnaním. Zápasila tiež s výpadkami IT systémov, ktoré v najrušnejších mesiacoch opakovane zlyhávali a pasažieri uviazli na letiskách v dôsledku rušenia letov na poslednú chvíľu.



Hoci sa už buduje nový IT systém, jeho upgrade nebude plne spustený do leta, takže ďalší zamestnanci sú kľúčom k zabezpečeniu hladkého chodu prevádzky, povedal hovorca.