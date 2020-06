British Airways, Ryanair a easyJet podnikli kroky proti karanténe

Londýn 12. júna (TASR) - Letecké spoločnosti British Airways, Ryanair a easyJet oznámili, že podnikli právne kroky voči britskej vláde za jej rozhodnutie o zavedení 14-dňovej karantény pre cestujúcich prichádzajúcich do Británie. Ako uviedla agentúra Reuters, aerolínie požiadali o urýchlené súdne preskúmanie rozhodnutia.



Spoločnosti tak splnili hrozbu zo začiatku týždňa. Karanténa vstúpila do platnosti 8. júna a podľa britskej vlády má zabrániť novému nástupu choroby COVID-19. Londýn zároveň uviedol, že rokuje s niektorými krajinami s nízkou mierou nákazy o "leteckých mostoch".



Podľa leteckých spoločností však 14-dňová karanténa pre všetkých prichádzajúcich do Británie ohrozí cestovný ruch a povedie k ďalšiemu prepúšťaniu v aerolíniách. Ako uviedol šéf Ryanairu Michael O'Leary, Briti síce o destinácie v zahraničí majú napriek karanténe stále záujem, zahraniční turisti však do Británie prichádzať nebudú.



V súvislosti s najnovšími krokmi aerolínií právnici uviedli, že ak budú letecké spoločnosti úspešné, vláda bude musieť predložiť vedecké dôkazy o opodstatnenosti karantény. Podľa leteckých spoločností žiadny vedecký dôkaz podporujúci zavedenie takých prísnych opatrení neexistuje.



Aerolínie odmietli aj alternatívu v podobe "leteckých mostov". Ako sa uvádza v ich vyhlásení, vláda zatiaľ nepredložila ani ako, ani kedy sa navrhované "letecké mosty" medzi Britániou a ďalšími krajinami budú realizovať.