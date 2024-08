British Airways v októbri prestanú lietať do Pekingu

Londýn 8. augusta (TASR) - Britské aerolínie British Airways prestanú lietať do Pekingu. Spoločnosť vo štvrtok oznámila, že od 26. októbra pozastaví lety medzi čínskou metropolou a londýnskym letiskom Heathrow. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Prevádzku na tejto trase British Airways obnovili až v júni 2023 po trojročnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu. Spoločnosť v tom čase označila linku Londýn - Peking za jednu z jej najdôležitejších trás. Letecký prepravca neuviedol dôvod pozastavenia.



"Od 26. októbra pozastavíme našu linku do Pekingu a oslovíme všetkých dotknutých zákazníkov s možnosťou zmeny rezervácie alebo im ponúkneme vrátenie peňazí v plnej výške," uviedol hovorca British Airways, pričom dodal, že spoločnosť naďalej prevádzkuje denné lety do Šanghaja a Hongkongu.