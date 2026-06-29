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British American Tobacco znižuje počet zamestnancov o pätinu
Pokračuje v transformačnom programe s cieľom znížiť náklady a zvýšiť zisk.
Autor TASR
Londýn 29. júna (TASR) - Britská tabaková spoločnosť British American Tobacco (BAT) oznámila, že plánuje znížiť počet svojich zamestnancov o približne 20 %, keďže pokračuje v transformačnom programe s cieľom znížiť náklady a zvýšiť zisk. Tabakový gigant v pondelok uviedol, že zruší 5500 pracovných miest a ďalších 3500 pozícií presunie v rámci outsourcingu tretím stranám. Celkovo tak chce počet svojich zamestnancov znížiť o 9000. Reštrukturalizácia nezahŕňa Spojené štáty, ktoré sú najväčším trhom BAT. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Firma očakáva, že program redukcie nákladov jej do roku 2028 prinesie úspory v sume 600 miliónov libier (695,63 milióna eur), pričom už do roku 2027 plánuje ušetriť 500 miliónov GBP.
Odbyt spoločnosti BAT, ku ktorej produktom patria cigarety Lucky Strike a Dunhill, brzdia požiadavky, aby výrobcovia nových nikotínových produktov, ako sú elektronické cigarety alebo nikotínové vrecká, získali licenciu od regulačných úradov. Ide pritom o zdĺhavý proces, ktorý oneskoruje uvedenie produktov na trh.
Firma British American Tobacco už vo februári signalizovala, že jej nový program produktivity by mohol viesť k prepúšťaniu. V pondelok spoločnosť uviedla, že väčšinu zmien v oblasti pracovných pozícií už so zamestnancami dohodla a zvyšné diskusie sa uskutočňujú v súlade s miestnymi požiadavkami.
(1 EUR = 0,86253 GBP)
Firma očakáva, že program redukcie nákladov jej do roku 2028 prinesie úspory v sume 600 miliónov libier (695,63 milióna eur), pričom už do roku 2027 plánuje ušetriť 500 miliónov GBP.
Odbyt spoločnosti BAT, ku ktorej produktom patria cigarety Lucky Strike a Dunhill, brzdia požiadavky, aby výrobcovia nových nikotínových produktov, ako sú elektronické cigarety alebo nikotínové vrecká, získali licenciu od regulačných úradov. Ide pritom o zdĺhavý proces, ktorý oneskoruje uvedenie produktov na trh.
Firma British American Tobacco už vo februári signalizovala, že jej nový program produktivity by mohol viesť k prepúšťaniu. V pondelok spoločnosť uviedla, že väčšinu zmien v oblasti pracovných pozícií už so zamestnancami dohodla a zvyšné diskusie sa uskutočňujú v súlade s miestnymi požiadavkami.
(1 EUR = 0,86253 GBP)