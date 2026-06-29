Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 29. jún 2026Meniny má Peter a Pavol
< sekcia Ekonomika

British American Tobacco znižuje počet zamestnancov o pätinu

.
Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mičovič

Pokračuje v transformačnom programe s cieľom znížiť náklady a zvýšiť zisk.

Autor TASR
Londýn 29. júna (TASR) - Britská tabaková spoločnosť British American Tobacco (BAT) oznámila, že plánuje znížiť počet svojich zamestnancov o približne 20 %, keďže pokračuje v transformačnom programe s cieľom znížiť náklady a zvýšiť zisk. Tabakový gigant v pondelok uviedol, že zruší 5500 pracovných miest a ďalších 3500 pozícií presunie v rámci outsourcingu tretím stranám. Celkovo tak chce počet svojich zamestnancov znížiť o 9000. Reštrukturalizácia nezahŕňa Spojené štáty, ktoré sú najväčším trhom BAT. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Firma očakáva, že program redukcie nákladov jej do roku 2028 prinesie úspory v sume 600 miliónov libier (695,63 milióna eur), pričom už do roku 2027 plánuje ušetriť 500 miliónov GBP.

Odbyt spoločnosti BAT, ku ktorej produktom patria cigarety Lucky Strike a Dunhill, brzdia požiadavky, aby výrobcovia nových nikotínových produktov, ako sú elektronické cigarety alebo nikotínové vrecká, získali licenciu od regulačných úradov. Ide pritom o zdĺhavý proces, ktorý oneskoruje uvedenie produktov na trh.

Firma British American Tobacco už vo februári signalizovala, že jej nový program produktivity by mohol viesť k prepúšťaniu. V pondelok spoločnosť uviedla, že väčšinu zmien v oblasti pracovných pozícií už so zamestnancami dohodla a zvyšné diskusie sa uskutočňujú v súlade s miestnymi požiadavkami.

(1 EUR = 0,86253 GBP)
.

Neprehliadnite

Program MS v noci z pondelka 29. na utorok 30. júna

MAŤAVKOVÁ: Ligu majstrov v Lyone a proti Chelsea mi nevezme už nikto

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čaká nás pekelne teplý víkend. Čo bude potom?

OTESTUJTE SA: Ako sa ochrániť pred horúčavami?