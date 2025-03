British Steel plánuje zatvoriť dve vysoké pece a ďalšie prevádzky

Londýn 27. marca (TASR) - Oceliareň British Steel vo štvrtok oznámila, že plánuje zatvoriť svoje dve vysoké pece a ďalšie prevádzky v severoanglickom meste Scunthorpe po tom, ako sa jej čínsky vlastník Jingye nedohodol na záchrannom balíku s vládou v Londýne. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.



Spoločnosť vo vyhlásení uviedla, že „vysoké pece a výroba ocele v tomto závode už nie sú finančne udržateľné v dôsledku veľmi náročných trhových podmienok, zavedenia ciel a vyšších environmentálnych nákladov súvisiacich s výrobou ocele s vysokým obsahom uhlíka“. Rozhodnutie o ich zatvorení môže viesť k strate 2000 až 2700 pracovných miest.



British Steel, ktorú vlastní čínska skupina Jingye, v súčasnosti v Spojenom kráľovstve zamestnáva približne 3500 ľudí. Svoje rozhodnutie o zatvorení vysokých pecí, oceliarskych prevádzok a znížení kapacity valcovní prekonzultuje s odbormi.



Americký prezident Donald Trump zaviedol clo vo výške 25 % na dovoz ocele a hliníka, čo vyvolalo obavy z reťazového efektu v európskom oceliarskom priemysle, ktorý čelí tvrdej konkurencii lacnejších výrobcov z Ázie.



Britské oceliarne, vrátane prevádzok vlastnených indickou skupinou Tata, vyvážajú približne 10 % produktov do USA.



Odbory vyzvali vládu, aby pomohla zabezpečiť budúcnosť spoločnosti, ktorá podľa Jingye denne dosahuje straty vo výške približne 700.000 libier (837.090,27 eura) aj napriek tomu, že čínska firma investovala viac ako 1,2 miliardy GBP do udržiavania prevádzky od prevzatia British Steel v roku 2020.



Spoločnosť žiadala vládu o podporu pre veľkú kapitálovú investíciu do dvoch nových elektrických oblúkových pecí, ktoré by do ovzdušia vypúšťali oveľa menej uhlíka, ale ani po mesiacoch rokovaní nedosiahla žiadnu dohodu.



„Toto je čierny deň pre náš oceliarsky priemysel a pre našu krajinu,“ povedal Roy Rickhuss, generálny tajomník odborového zväzu Community. Dodal, že oceliarsky priemysel stále podporuje tisíce pracovných miest priamo a tisíce ďalších prostredníctvom rozsiahlych dodávateľských reťazcov. Rickhuss vyzval Jingye a vládu, aby sa vrátili k rokovaciemu stolu.



Výroba ocele v Británii v čase svojho vrcholu v povojnovom období zamestnávala viac ako 300.000 ľudí, kým produkciu nezasiahli lacnejšie ponuky z Číny a iných krajín. V súčasnosti priamo zamestnáva približne 40.000 ľudí, pričom toto odvetvie predstavuje len 0,1 % britskej ekonomiky.



(1 EUR = 0,83623 GBP)