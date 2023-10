British Steel plánuje zrušiť 2000 pracovných miest

Londýn 23. októbra (TASR) - Oceliareň British Steel sa údajne pripravuje na zrušenie až 2000 pracovných miest v rámci programu znižovania nákladov, aj keď jej čínski vlastníci žiadajú od vlády Spojeného kráľovstva veľké dotácie. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



O potenciálnom prepúšťaní informoval nedeľník Sunday Times. Tento krok vraj súvisí s výmenou vysokých pecí na uhlie za elektrické oblúkové pece (EAF), ktoré vyrábajú "zelenšiu" oceľ.



Prechod na ekologickejšiu technológiu by mohol odblokovať nové financie pre čínsku skupinu Jingye, ktorá vlastní British Steel od roku 2020, vrátane až 300 miliónov libier (343,98 milióna eur) z peňazí daňových poplatníkov, napísali noviny.



Hovorca British Steel v súvislosti s touto správou uviedol, že oceliareň sa zaviazala "poskytovať dlhodobú, kvalifikovanú a dobre platenú prácu pre tisíce zamestnancov a mnohých ďalších v dodávateľských reťazcoch". Dodal však, že firma "pokračuje v posudzovaní svojich možností a v rámci prechodu k nulovým emisiám vyhodnocuje rôzne scenáre prevádzky, ktoré jej pomôžu dosiahnuť ambiciózne ciele".



Odborový zväz GMB v reakcii na správu vyhlásil, že hromadné prepúšťanie nie je podľa neho spôsob, ako dekarbonizovať oceliarsky priemysel. "Existuje nespočetné množstvo dostupných možností a stredobodom každého plánu musí byť prechod spravodlivý pre zamestnancov," dodal vo vyhlásení.



Podľa Sunday Times nebolo prijaté žiadne konečné rozhodnutie. Nedeľník ale pripomenul, že British Steel bojuje so stratami. A denník Guardian odhaduje tieto straty na 30 miliónov GBP mesačne.



Prepúšťanie by sa dotklo 4500 zamestnancov v oceliarni aj v centrále v Scunthorpe v severovýchodnom Anglicku. Spoločnosť Jingye odmietla článok komentovať.



(1 EUR = 0,87213)