Britom môže cez sviatky chýbať šampanské pre nedostatok vodičov

Londýn 27. novembra (TASR) - Britom môžu počas koncoročných sviatkov chýbať obľúbené nápoje vrátane šampanského pre nedostatok vodičov nákladných áut. Upozornilo na to tento týždeň združenie obchodníkov s vínom a liehovinami, Wine and Spirit Trade Association (WSTA).



Združenie vo vyhlásení uviedlo, že vláda musí podniknúť "okamžité kroky" na vyriešenie tohto nedostatku a zabrániť "prázdnym regálom". Pripomenulo kabinetu, že firmy v Spojenom kráľovstve stále zápasia s ťažkosťami, preto je potrebné prijať ďalšie opatrenia, najmä teraz pred Vianocami, čo je kľúčové obdobie pre sektor alkoholických nápojov aj ďalších maloobchodníkov, uviedlo združenie v otvorenom liste ministrovi dopravy Grantovi Shappsovi.



List podpísalo 49 popredných spoločností vrátane britských divízií výrobcov alkoholu Laurent-Perrier, Moët Hennessy a Pernod Ricard. Signatári dodali, že prepravné časy sú v súčasnosti až päťkrát dlhšie ako v rovnakom období vlani. Čas príchodu nákladných áut je "čoraz nepredvídateľnejší".



"Ako u obzvlášť konkurenčného odvetvia môže neschopnosť splniť načas objednávky viesť k strate, pretože tieto produkty možno ľahko nahradiť porovnateľnými produktmi z iných častí sveta," konštatuje sa v liste. List varuje, že v konečnom dôsledku sa tieto problémy dotknú aj vládnych príjmov z daní, spolu so spotrebiteľmi, ktorí už čelia prudko rastúcej inflácii.



„Zatiaľ čo firmy robia maximum a sú natoľko flexibilné, ako len môžu, táto strata istoty a predvídateľnosti je nesmierne škodlivá pre ich dodávateľský reťazec. V konečnom dôsledku aj pre ich konečný výsledok, spotrebiteľov a daňové príjmy,“ uvádza sa v liste.



Británia čelí čoraz horšej kríze v zásobovaní, od nevybavených zásielok až po nedostatok vodičov nákladných áut, pre brexit a tiež pre ochorenie COVID-19. Oživenie dopytu po opätovnom otvorení ekonomík na celom svete po zmiernení obmedzení spojených s pandémiou nového koronavírusu vytvorilo prekážky v zásobovaní, zatiaľ čo prísnejšie imigračné pravidlá a byrokracia pre zahraničných pracovníkov vyvolali obrovské personálne problémy v Spojenom kráľovstve.