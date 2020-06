Britská automobilka Bentley prepúšťa, zruší štvrtinu pracovných miest

Londýn 5. júna (TASR) - Britský výrobca luxusných áut Bentley plánuje zrušiť približne štvrtinu pracovných miest. Dôvodom je podobne ako v prípade ďalších firiem kríza spojená s pandémiou nového koronavírusu, do ktorej sa spoločnosti dostali po zavedení rozsiahlych karanténnych opatrení.



Firma Bentley v piatok oznámila, že prepustí 1000 z celkovo 4200 zamestnancov. Spoločnosť sídliaca v meste Crewe na severozápade Anglicka oznámila znižovanie počtu pracovných miest krátko po tom, ako prepúšťanie zverejnil aj ďalší výrobca luxusných áut Aston Martin. Ten v týchto dňoch informoval, že prepustí zhruba 500 zamestnancov. Predtým o rušení pracovných miest informovali firma McLaren a predajca áut Lookers. Spolu s firmou Aston Martin by mali prepustiť zhruba 3200 ľudí.



"Urobili sme všetko, čo bolo v našich silách, aby sme vykompenzovali 7-týždňové zastavenie ekonomickej aktivity," povedal šéf Bentley Adrian Hallmark pre denník The Financial Times. Zároveň upozornil, že spoločnosť môže za celý rok vykázať stratu. "Už sme prišli o 25 % príjmov a na návrat na pôvodnú úroveň máme iba pol roka. Takže dosiahnuť tento rok rozumný zisk bude veľmi náročné," dodal Hallmark.



Rušenie pracovných miest v Bentley sa dotkne pravdepodobne všetkých oblastí biznisu. Hallmark zároveň upozornil, že ak by došlo k druhej vlne pandémie, znižovanie počtu pracovných miest bude ešte výraznejšie. Kľúčové podľa šéfa Bentley bude aj to, aby sa Londýn a Brusel dohodli do konca roka na podmienkach vzájomného obchodu. Inak bude situácia pre britské automobilky katastrofálna.