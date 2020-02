Britská banka Lloyds a poisťovňa Direct Line oznámili prepúšťanie

Londýn 26. februára (TASR) - Britská banková skupina Lloyds Banking Group a poisťovňa Direct Line Insurance sa v rámci zníženia nákladov chystajú zrušiť dohromady takmer 1600 pracovných miest. Informovali o tom odbory, ktoré označili tento rok za veľmi znepokojujúci.



Konkrétne, spoločnosť Lloyds plánuje zrušiť približne 780 pracovných miest vo svojej sieti pobočiek.



S ďalšou zlou správou z britského finančného sektora prišla poisťovňa Direct Line Insurance, ktorá potvrdila, že plánuje prepustiť 800 zo svojich 11.000 zamestnancov, aby zredukovala náklady.



Rozhodnutie skupiny Lloyds sa dotkne klientskych poradcov, bankových konzultantov a manažérov v pobočkách Lloyds Bank a Halifax. Aj manažérske posty v pobočkách Bank of Scotland čakajú škrty. Rušenie pracovných miest má byť dokončené do októbra, aj keď sa neočakáva zatvorenie žiadnej pobočky.



Toto oznámenie prichádza iba niekoľko dní po tom, ako banka informovala, že jej zisk vlani klesol o 26 % na 4,4 miliardy libier (5,26 miliardy eur) a potvrdila, že prvýkrát za štyri roky znížila odmeny.



Lloyds odôvodnila chystané prepúšťanie aj zmenou správania spotrebiteľov, ktorí viac využívajú digitálne bankovníctvo.



Skupina Lloyds v uplynulých dvoch rokoch prepustila približne 5000 ľudí a na konci roku 2019 mala zhruba 63.000 zamestnancov.



Direct Line, ktorá má ústredie v Bromley, uviedla, že chce prepúšťanie uzavrieť do roku 2022. Odmietla povedať, ktorých lokalít alebo postov sa to bude týkať.



Aj poisťovňa odôvodnila prepúšťanie digitalizáciou, keďže zákazníci čoraz viac nakupujú poistné produkty online.



(1 EUR = 0,83630 GBP)