Britská banka nevylučuje predaj divízie životného poistenia
Autor TASR
Londýn 16. januára (TASR) - Britská banka HSBC sa chystá prehodnotiť svoje podnikanie v Singapure v oblasti životného poistenia. Ide o súčasť krokov jej šéfa Georgesa Elhederyho s cieľom reorganizovať britský bankový gigant. Skupina uviedla, že revízia sa bude týkať iba divízie HSBC Life Singapore, ktorá sa zaoberá životným poistením. Dodala, že zváži všetky možnosti vrátane predaja. Hodnota divízie by mohla presiahnuť miliardu USD (860,3 milióna eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
HSBC uviedla, že aj v prípade predaja HSBC Life Singapore by Singapur pre banku zostal „prioritným trhom“. „HSBC bude svojim zákazníkom v Singapure naďalej ponúkať poisťovacie produkty,“ uviedla spoločnosť a dodala, že prehodnocovanie je súčasťou prebiehajúceho zoštíhľovania skupiny na celom svete. „HSBC sa zameriava na posilňovanie vedúceho postavenia a podielu na trhu v oblastiach, v ktorých má jasnú konkurenčnú výhodu, a kde má najväčšie príležitosti na rast a podporu svojich klientov," vyhlásila banka. Singapur bol v roku 2024 piatym najväčším prispievateľom k zisku HSBC a pridal k nemu 1,4 miliardy USD pred zdanením.
Prehodnotenie podnikania v oblasti životného poistenia v Singapure predstavuje najnovší krok v pláne, ktorý Elhedery realizuje s cieľom zefektívniť firmu a znížiť náklady. Elhedery, ktorý sa postu generálneho riaditeľa ujal v roku 2024, už HSBC reorganizoval do štyroch divízií a stiahol ju z niektorých podnikov.
(1 EUR = 1,1624 USD)
