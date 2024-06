Britská banka zatvorí poľskú pobočku a prepustí 1600 zamestnancov

Londýn/Varšava 21. júna (TASR) - Britská banka NatWest oznámila, že do konca roka 2025 ukončí podnikanie v Poľsku, pričom prepustí približne 1600 zamestnancov. Hovorca banky uviedol, že dôvodom je dokončenie konkrétneho projektu týkajúceho sa finančnej kriminality, ktorý vykonávala poľská pobočka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Dodal, že dokončenie projektu podnietilo širšiu kontrolu prítomnosti banky v Poľsku, čo viedlo k rozhodnutiu ukončiť jej podnikanie v krajine. V dôsledku toho 45 % pracovných miest v Poľsku definitívne zanikne a zvyšných 55 % sa presunie do Spojeného kráľovstva a Indie.



Paul Thwaite, generálny riaditeľ NatWest, po nástupe do funkcie začiatkom tohto roka povedal, že banka sa snaží zjednodušiť svoju prevádzku a stať sa efektívnejšou. Okrem toho sa po prvý raz od finančnej krízy v roku 2008 pripravuje na návrat do úplného súkromného vlastníctva a predaj akcií. Tento proces však oddialili britské voľby naplánované na 4. júla, ktoré odsunuli predpokladaný predaj akcií vo vlastníctve štátu.



Banka NatWest vo februári vykázala medziročný nárast zisku o 20 %, keďže britský bankový sektor ťažil z vyšších výnosov z pôžičiek v dôsledku vyšších úrokových sadzieb.