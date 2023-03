BP a ADNOC podali ponuku na 50 % izraelskej NewMed Energy

Jeruzalem 28. marca (TASR) - Britský ťažobný koncern BP a Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) zo Spojených arabských emirátov (SAE) podali ponuku na prevzatie 50-percentného podielu izraelskej firmy NewMed Energy. Tá kontroluje takmer polovicu v lukratívnom podmorskom ložisku zemného plynu Leviatan. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



NewMed Energy v utorok zverejnila, že v pondelok (27. 3.) dostala nezáväznú ponuku, ktorú bude teraz vyhodnocovať. Spoločnosť kontroluje 45 % v ložisku Leviatan objavenom v roku 2010, ktoré leží približne 130 kilometrov západne od izraelského prístavného mesta Haifa. Podľa firmy NewMed obsahuje približne 605 miliárd kubických metrov (m3) plynu. Ťažba z ložiska sa začala v roku 2019, pričom časť z produkcie využíva samotný Izrael a časť smeruje na vývoz do Jordánska a Egypta.



Spoločnosť BP uviedla, že kontrakt by znamenal "prvý výrazný krok" v rámci zámeru BP a ADNOC "vytvoriť nový spoločný podnik, ktorý sa bude zameriavať na rozvoj ložísk zemného plynu v zahraničných lokalitách spoločného záujmu, kam patrí aj východná oblasť Stredozemného mora".



Účasť firmy ADNOC zo Spojených arabských emirátov na projekte je najnovším dôkazom postupnej normalizácie vzťahov medzi SAE a Izraelom od roku 2020, keď krajiny nadviazali diplomatické vzťahy a rok na to podpísali dohodu o voľnom obchode. Tá do platnosti vstúpi na budúci mesiac.