Britská centrálna banka bude pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb

Londýn 14. júna (TASR) - Britská centrálna banka zatiaľ so zvyšovaním úrokových sadzieb neskončila. Inflácia je totiž napriek spomaleniu stále vysoká, viac než 4-násobne vyššia v porovnaní s inflačným cieľom centrálnej banky. Poukázal na to najnovší prieskum agentúry Reuters.



Bank of England (BoE) začala cyklus zvyšovania úrokových sadzieb v decembri 2021 ako jedna z prvých veľkých centrálnych bánk. Odvtedy hlavnú úrokovú sadzbu zvýšila celkovo 12-krát po sebe, a to o 440 bázických bodov.



Napriek tomu infláciu pod kontrolu nedostala. Spotrebiteľské ceny síce v apríli zaznamenali najmiernejší medziročný rast od marca 2022, keď sa zvýšili o 8,7 %, inflácia je však stále výrazne nad 2-percentným inflačným cieľom BoE. Navyše, jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií, dosiahla 6,8 %. To je najvyššia jadrová inflácia za 31 rokov.



V rámci prieskumu, ktorý agentúra Reuters uskutočnila 12. až 14. júna, 64 oslovených ekonómov uviedlo, že BoE zvýši úrokové sadzby na svojom júnovom zasadnutí o ďalších 25 bázických bodov. Na budúci týždeň (zasadnutie je naplánované na 22. júna) by sa tak hlavná úroková sadzba mala posunúť na 4,75 %.



Väčšina z oslovených ekonómov (52) odhaduje, že úroková sadzba dosiahne svoje maximum ku koncu augusta, konkrétne na úrovni 5 %. To je v súlade s výsledkami rýchleho prieskumu po zverejnení ostatných údajov o inflácii, avšak omnoho viac v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom medzi analytikmi uskutočneným 5. mája. Vtedy ekonómovia očakávali, že maximum dosiahne hlavná úroková sadzba na úrovni 4,50 %.



Niektorí analytici predpokladajú ešte ďalšie zvýšenie a maximum na úrovni 5,25 %. Takto sa vyjadrilo 11 analytikov. Jeden z ekonómov zašiel ešte ďalej a počíta so zvýšením kľúčovej úrokovej sadzby na 5,50 %, a to vo 4. kvartáli tohto roka.