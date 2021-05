Britská centrálna banka chce ekologickejšie portfólio dlhopisov

Londýn 21. mája (TASR) - Britská centrálna banka chce donútiť firmy urýchliť znižovanie emisií skleníkových plynov. Ako v piatok uviedla, jej nové plány by mali dať šancu firmám, ktoré majú záujem o zrýchlenie aktivít v tejto oblasti a, naopak, postupne zo svojho portfólia vyradiť podniky, ktoré patria medzi najväčších znečisťovateľov ovzdušia.



Bank of England (BoE), ktorej portfólio firemných dlhopisov dosahuje hodnotu 20 miliárd libier (23,29 miliardy eur), informovala, že v rámci svojho plánu na podporu klímy, chce dať podnikom určitý čas na kroky potrebné na zníženie emisií. Toto riešenie je podľa banky lepšie, než okamžitý odpredaj dlhopisov v energetických či ťažobných firmách.



Objem firemných dlhopisov v portfóliu BoE sa v minulom roku zdvojnásobil, keď banka opätovne začala nakupovať korporátne dlhopisy s cieľom podporiť ekonomiku poškodenú pandémiou nového koronavírusu. Ako povedal Andrew Hauser z BoE, banka má možnosť "problematické" aktíva predať. Je to legitímny nástroj banky, podľa Hausera by sa však tento nástroj mal použiť skôr na presviedčanie firiem, aby posilnili svoje (ekologické) aktivity, než ako paušálne "rýchle riešenie".



Podrobnejšie kritériá by mala britská centrálna banka zverejniť v druhej polovici roka. Na základe doterajších kritérií spadajú do kategórie vhodných dlhopisov na kúpu zo strany BoE dlhopisy energetických koncernov ako BP, ťažobných spoločností ako Rio Tinto, či automobiliek ako Volkswagen a Daimler. Na základe nových pravidiel však BoE stanoví ciele pre celkový objem emisií CO2 v jej portfóliu a uprednostňovať bude dlhopisy takých firiem, ktoré budú rýchlejšie znižovať vlastné emisie.