< sekcia Ekonomika
Britská centrálna banka chce v v marci znížiť úrokové sadzby
Na ostatnom zasadnutí menového výboru centrálnej banky začiatkom februára ponechala Bank of England (BoE) hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú.
Autor TASR
Londýn 16. februára (TASR) - Britská centrálna banka pristúpi k zníženiu úrokových sadzieb na nasledujúcom marcovom zasadnutí. Predpokladá to väčšina ekonómov, ktorých oslovila agentúra Reuters. Neskôr by malo prísť k ďalšej redukcii, na jej termíne sa však zatiaľ nezhodli.
Na ostatnom zasadnutí menového výboru centrálnej banky začiatkom februára ponechala Bank of England (BoE) hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú. Zotrvala tak na úrovni 3,75 %. Vtedy uviedla, že inflácia v krajine zostáva nad úrovňou inflačného cieľa a rast ekonomiky vykazuje známky zrýchľovania. Výbor však už tretíkrát po sebe rozhodol iba tesnou väčšinou 5 ku 4.
V najnovšom prieskume agentúry Reuters viac než 60 % z celkovo 63 oslovených ekonómov predpokladá, že na najbližšom zasadnutí 19. marca BoE kľúčovú úrokovú sadzbu zníži, a to o 25 bázických bodov na 3,50 %. Okrem toho očakávajú, že banka pristúpi do konca roka ešte k jednej redukcii, líšia sa však v termíne. Časť počíta s ďalším znížením koncom 2. štvrťroka, ďalší ekonómovia až v 3. kvartáli. Prieskum sa uskutočnil v období od 10. do 16. februára.
Na ostatnom zasadnutí menového výboru centrálnej banky začiatkom februára ponechala Bank of England (BoE) hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú. Zotrvala tak na úrovni 3,75 %. Vtedy uviedla, že inflácia v krajine zostáva nad úrovňou inflačného cieľa a rast ekonomiky vykazuje známky zrýchľovania. Výbor však už tretíkrát po sebe rozhodol iba tesnou väčšinou 5 ku 4.
V najnovšom prieskume agentúry Reuters viac než 60 % z celkovo 63 oslovených ekonómov predpokladá, že na najbližšom zasadnutí 19. marca BoE kľúčovú úrokovú sadzbu zníži, a to o 25 bázických bodov na 3,50 %. Okrem toho očakávajú, že banka pristúpi do konca roka ešte k jednej redukcii, líšia sa však v termíne. Časť počíta s ďalším znížením koncom 2. štvrťroka, ďalší ekonómovia až v 3. kvartáli. Prieskum sa uskutočnil v období od 10. do 16. februára.