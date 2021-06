Britská centrálna banka chce znížiť emisie CO2 na nulu

Londýn 3. júna (TASR) - Britská centrálna banka plánuje znížiť emisie CO2 zo svojich aktivít na nulu najneskôr do roku 2050. Povedal to vo štvrtok guvernér britskej centrálnej banky Andrew Bailey.



Britský minister financií Rishi Sunak zmenil v marci mandát Bank of England (BoE), aby banka mohla podporovať vládne ciele v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov. Tie v rámci svojej činnosti produkuje samotná centrálna banka, na jednej strane pri tlačení bankoviek, na druhej pri prevádzke svojich budov.



"Môžem potvrdiť, že Bank of England je pripravená znížiť emisie CO2 zo svojich operácií tak, aby boli v súlade s cieľom nulových emisií najneskôr do roku 2050," povedal Bailey. Očakáva však, že nulové emisie sa banke podarí docieliť skôr. "Bol by som sklamaný, ak by to trvalo tak dlho," dodal, poukazujúc na posledný možný termín roka 2050.