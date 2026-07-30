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Britská centrálna banka nezmenila kľúčovú úrokovú sadzbu
Prispeli k tomu ostatné údaje o vývoji inflácie za minulý mesiac, ktoré dali banke väčší priestor na vyčkávanie, čo sa týka dôsledkov eskalácie napätia na Blízkom východe.
Autor TASR
Londýn 30. júla (TASR) - Britská centrálna banka ponechala hlavnú úrokovú sadzbu na pôvodnej úrovni, už piatykrát v tomto roku. Prispeli k tomu ostatné údaje o vývoji inflácie za minulý mesiac, ktoré dali banke väčší priestor na vyčkávanie, čo sa týka dôsledkov eskalácie napätia na Blízkom východe. Informovali o tom agentúry AP a AFP.
Menový výbor Bank of England (BoE) pomerom hlasov 6 ku 3 rozhodol, že kľúčová úroková sadzba zostáva na úrovni 3,75 %. Banka tak potvrdila prognózy väčšiny oslovených ekonómov, pričom sadzbu drží na stabilnej úrovni od decembra minulého roka po štyroch redukciách po sebe.
Na druhej strane, hlasovanie v pomere 6 ku 3 signalizuje rastúce rozdiely medzi bankármi v súvislosti s tým, akým spôsobom je potrebné reagovať na infláciu, ktorá je už takmer dva roky nad inflačným cieľom. Ten BoE stanovila rovnako ako Európska centrálna banka (ECB) na 2 %. Pri ostatnom hlasovaní prevážil fakt, že inflácia sa v minulom mesiaci zmiernila na 2,6 % z 2,8 % v máji. Júnová inflácia tak bola najnižšia od marca minulého roka.
Opätovné spustenie útokov zo strany USA a Iránu však zároveň vyvoláva obavy zo zrýchlenia rastu spotrebiteľských cien v ďalšom období. „Inflácia sa (v júni) zmiernila výraznejšie, než sme predpokladali, avšak konflikt na Blízkom východe pokračuje. To opätovne znamená vysoké a nestabilné ceny ropy,“ povedal guvernér BoE Andrew Bailey, podľa ktorého je potrebné počítať v ďalších mesiacoch so zrýchlením miery inflácie.
Menový výbor Bank of England (BoE) pomerom hlasov 6 ku 3 rozhodol, že kľúčová úroková sadzba zostáva na úrovni 3,75 %. Banka tak potvrdila prognózy väčšiny oslovených ekonómov, pričom sadzbu drží na stabilnej úrovni od decembra minulého roka po štyroch redukciách po sebe.
Na druhej strane, hlasovanie v pomere 6 ku 3 signalizuje rastúce rozdiely medzi bankármi v súvislosti s tým, akým spôsobom je potrebné reagovať na infláciu, ktorá je už takmer dva roky nad inflačným cieľom. Ten BoE stanovila rovnako ako Európska centrálna banka (ECB) na 2 %. Pri ostatnom hlasovaní prevážil fakt, že inflácia sa v minulom mesiaci zmiernila na 2,6 % z 2,8 % v máji. Júnová inflácia tak bola najnižšia od marca minulého roka.
Opätovné spustenie útokov zo strany USA a Iránu však zároveň vyvoláva obavy zo zrýchlenia rastu spotrebiteľských cien v ďalšom období. „Inflácia sa (v júni) zmiernila výraznejšie, než sme predpokladali, avšak konflikt na Blízkom východe pokračuje. To opätovne znamená vysoké a nestabilné ceny ropy,“ povedal guvernér BoE Andrew Bailey, podľa ktorého je potrebné počítať v ďalších mesiacoch so zrýchlením miery inflácie.