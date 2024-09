Britská centrálna banka ponechala hlavnú úrokovú sadzbu na úrovni 5 %

Londýn 19. septembra (TASR) - Britská centrálna banka ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu na pôvodnej úrovni. Sadzbu nezmenila napriek tomu, že americká centrálna banka deň predtým pristúpila k výraznej redukcii, až o 50 bázických bodov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Bank of England (BoE) na štvrtkovom zasadnutí rozhodla, že kľúčová úroková sadzba zostáva na úrovni 5 %. Na túto úroveň ju znížila na začiatku augusta, čo bola prvá redukcia hlavnej úrokovej sadzby zo strany BoE od nástupu pandémie nového koronavírusu v marci 2020.



S takýmto verdiktom BoE sa vo všeobecnosti počítalo. Predstavitelia banky totiž už niekoľkokrát dali najavo obavy z vývoja inflácie, najmä v kľúčovom sektore služieb. Ten sa na celkovom výkone britskej ekonomiky podieľa až 80 %.



V stredu (18. 9.) britský štatistický úrad ONS zverejnil, že miera inflácie sa v auguste udržala na predchádzajúcej úrovni 2,2 %. To je stále nad inflačným cieľom BoE stanovenom na 2 %. Navyše, inflácia v sektore služieb svoje tempo zrýchlila, a to z júlovej úrovne 5,2 % na 5,6 %. Práve túto infláciu centrálna banka pozorne sleduje.



Analytici však odhadujú, že centrálna banka hlavnú úrokovú sadzbu zníži na ďalšom zasadnutí, ktoré sa uskutoční 7. novembra. Dovtedy bude mať BoE k dispozícii aj podrobnosti týkajúce sa rozpočtu na budúci rok. Ten vláda predstaví 30. októbra.