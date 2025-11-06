< sekcia Ekonomika
Britská centrálna banka ponechala kľúčovú sadzbu na 4 %
Menový výbor Bank of England (BoE) ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu na 4 %. Rozhodnutie bolo v súlade s očakávaniami ekonómov.
Autor TASR
Londýn 6. novembra (TASR) - Britská centrálna banka nezmenila nastavenie menovej politiky. TASR o tom informuje na základe správ AFP a CNBC.
Menový výbor Bank of England (BoE) ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu na 4 %. Rozhodnutie bolo v súlade s očakávaniami ekonómov.
Menový výbor v tesnom hlasovaní (5 ku 4) rozhodol, že s prípadným znížením sadzieb počká na rozpočet, v ktorom vláda zrejme bude počítať so zvýšením daní.
BoE vo svojom vyhlásení uviedla, že inflácia, ktorej medziročná miera v septembri predstavovala 3,8 %, už zrejme dosiahla vrchol a že sa začala dezinflačná tendencia. Túto tendenciu podporuje aj nastavenie menovej politiky, ktoré je stále reštriktívne.
„Odzrkadľuje sa to v spomalení rastu miezd a cien služieb.“ Základný dezinflačný trend podľa centrálnej banky podporuje aj utlmený ekonomický rast a ochladzovanie trhu práce.
„Stále si myslíme, že sadzby budú postupne klesať, ale pred ich ďalším znížením musíme mať istotu, že inflácia sa vráti k nášmu 2-percentnému cieľu,“ uviedol guvernér BoE Andrew Bailey.
Menový výbor Bank of England (BoE) ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu na 4 %. Rozhodnutie bolo v súlade s očakávaniami ekonómov.
Menový výbor v tesnom hlasovaní (5 ku 4) rozhodol, že s prípadným znížením sadzieb počká na rozpočet, v ktorom vláda zrejme bude počítať so zvýšením daní.
BoE vo svojom vyhlásení uviedla, že inflácia, ktorej medziročná miera v septembri predstavovala 3,8 %, už zrejme dosiahla vrchol a že sa začala dezinflačná tendencia. Túto tendenciu podporuje aj nastavenie menovej politiky, ktoré je stále reštriktívne.
„Odzrkadľuje sa to v spomalení rastu miezd a cien služieb.“ Základný dezinflačný trend podľa centrálnej banky podporuje aj utlmený ekonomický rast a ochladzovanie trhu práce.
„Stále si myslíme, že sadzby budú postupne klesať, ale pred ich ďalším znížením musíme mať istotu, že inflácia sa vráti k nášmu 2-percentnému cieľu,“ uviedol guvernér BoE Andrew Bailey.