Britská centrálna banka ponechala kľúčovú sadzbu na 4 %

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Menový výbor Bank of England (BoE) ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu na 4 %. Rozhodnutie bolo v súlade s očakávaniami ekonómov.

Autor TASR
Londýn 6. novembra (TASR) - Britská centrálna banka nezmenila nastavenie menovej politiky. TASR o tom informuje na základe správ AFP a CNBC.

Menový výbor v tesnom hlasovaní (5 ku 4) rozhodol, že s prípadným znížením sadzieb počká na rozpočet, v ktorom vláda zrejme bude počítať so zvýšením daní.

BoE vo svojom vyhlásení uviedla, že inflácia, ktorej medziročná miera v septembri predstavovala 3,8 %, už zrejme dosiahla vrchol a že sa začala dezinflačná tendencia. Túto tendenciu podporuje aj nastavenie menovej politiky, ktoré je stále reštriktívne.

Odzrkadľuje sa to v spomalení rastu miezd a cien služieb.“ Základný dezinflačný trend podľa centrálnej banky podporuje aj utlmený ekonomický rast a ochladzovanie trhu práce.

Stále si myslíme, že sadzby budú postupne klesať, ale pred ich ďalším znížením musíme mať istotu, že inflácia sa vráti k nášmu 2-percentnému cieľu,“ uviedol guvernér BoE Andrew Bailey.
