Britská centrálna banka ponechala úrokové sadzby bez zmeny

Londýn 21. septembra (TASR) - Britská centrálna banka (Bank of England, BoE) vo štvrtok ponechala svoje úrokové sadzby bez zmeny. Deň po správe o prekvapujúcom spomalení rastu cien Výbor pre menovú politiku BoE rozhodol najtesnejším pomerom hlasov (5:4), že hlavná sadzba zostane na úrovni 5,25 %. Štyria členovia Výboru sa vyslovili za jej zvýšenie na 5,5 %. BoE upozornila, že nedávny pokles inflácie nepovažuje za samozrejmosť a ak to bude potrebné, menovú politiku opäť sprísni. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Britská centrálna banka úrokové sadzby nezvýšila prvýkrát od decembra 2021. "Objavuje sa čoraz viac náznakov určitého vplyvu prísnejšej menovej politiky na trh práce a vo všeobecnosti na dynamiku reálnej ekonomiky," uviedla BoE vo vyhlásení. Banka znížila odhad rastu britskej ekonomiky v 3. štvrťroku iba na 0,1 % z 0,4 % prognózovaných v auguste.



Hospodársky rast bude do konca roka 2023 pravdepodobne slabší, ako sa predpokladalo v skorších prognózach, uviedla BoE. Ďalej možno podľa jej vyhlásenia očakávať, že spotrebiteľská inflácia v najbližšom období výrazne klesne, najmä vďaka nižšiemu medziročnému nárastu cien energií.



V súlade s vyhláseniami z predchádzajúcich zasadnutí BoE zopakovala, že menová politika zostane "dostatočne reštriktívna dostatočne dlhý čas", aby sa miera inflácie dostala z augustových 6,7 % na jej cieľovú hodnotu 2 %.