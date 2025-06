Britská centrálna banka ponechala úrokovú sadzbu na pôvodnej úrovni

Londýn 19. júna (TASR) - Britská centrálna banka ponechala vo štvrtok kľúčovú úrokovú sadzbu na pôvodnej úrovni. Ako dôvod uviedla naďalej zvýšenú infláciu, pričom riziká jej ďalšieho zrýchlenia sú v dôsledku americkej colnej politiky a najnovšieho konfliktu medzi Izraelom a Iránom vysoké. TASR o tom informuje na základe správy agentúr AFP a Reuters.



Bank of England (BoE) oznámila, že hlavnú úrokovú sadzbu ponecháva na pôvodnej úrovni 4,25 %, čo je v súlade s očakávaniami. Rozhodnutie menového výboru však nebolo jednohlasné, keď za ponechanie sadzby na nezmenenej hodnote hlasovalo šesť členov z 9-členného výboru. Zvyšní traja členovia hlasovali za zníženie sadzby o 25 bázických bodov.



Rozhodnutie sa do veľkej miery očakávalo. Prieskum medzi 60 ekonómami, ktorý uskutočnila agentúra Reuters, ukázal, že takmer všetci počítali s takýmto vývojom po tom, ako BoE minulý mesiac sadzbu znížila, už štvrtý raz od augusta 2024. Ďalšie zníženie sadzby očakávajú v auguste a nasledujúce v poslednom kvartáli tohto roka.



Podľa guvernéra BoE Andrewa Baileyho v banke registrujú postupné oslabovanie britského trhu práce. Súčasné zvýšené napätie na Blízkom východe v dôsledku konfliktu medzi Izraelom a Iránom nebolo pre štvrtkové rozhodovanie banky kľúčové, BoE však bude túto situáciu pozorne monitorovať. „Menový výbor bude ďalej sledovať vývoj situácie a jej prípadný vplyv na britskú ekonomiku,“ povedal Bailey.



Banka zároveň ponechala nezmenenú inflačnú prognózu na 2. polrok tohto roka. Naďalej počíta s tým, že inflácia zaznamená maximum v septembri, a to na úrovni 3,7 %. Za celý 2. polrok by mala dosiahnuť tesne pod 3,5 %.



Čo sa týka najbližšieho vývoja ekonomiky, BoE odhad mierne zlepšila. Najnovšie za 2. kvartál tohto roka odhaduje rast o 0,25 %, zatiaľ čo v máji predpokladala rast na úrovni 0,1 %. Napriek zlepšeniu odhadu centrálna banka uviedla, že tempo rastu je stále slabé.