Britská centrálna banka spustila nákup vládnych dlhopisov

Londýn 28. septembra (TASR) - Britská centrálna banka (Bank of England, BoE) v stredu pristúpila k nákupu vládnych dlhopisov Spojeného kráľovstva, aby posilnila dôveru trhu po tvrdo kritizovanom rozpočte Británie. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



BoE odteraz do 14. októbra nakúpi toľko vládnych dlhopisov s dlhou lehotou splatnosti, koľko bude potrebné na stabilizáciu finančných trhov. Banka tiež dodala, že odloží začiatok svojho programu predaja cenných papierov.



"Ak by dysfunkcia na trhu pokračovala alebo sa zhoršila, existovalo by materiálne riziko pre finančnú stabilitu Spojeného kráľovstva," uviedla BoE. "To by viedlo k neoprávnenému sprísneniu podmienok financovania a zníženiu toku úverov do reálnej ekonomiky."



Nákupy boli navrhnuté tak, aby obnovili riadne trhové podmienky. "Nákupy sa uskutočnia v akomkoľvek rozsahu potrebnom na dosiahnutie tohto výsledku."



Výnosy z 30-ročných britských vládnych dlhopisov v stredu ráno vzrástli a prvýkrát od roku 2002 prekročili 5 %. Dôvodom je ich pokračujúci výpredaj po tom, ako nový britský minister financií Kwasi Kwarteng minulý týždeň oznámil rozsiahle zníženie daní, čo vyvolalo obavy, že jeho fiškálna politika spôsobí prudký nárast inflácie a vládneho dlhu. Po stredajšom vyhlásení BoE klesli výnosy z 30-ročných dlhopisov o približne 20 bázických bodov.



BoE tiež informovala, že dodrží svoj cieľ znížiť vládne dlhopisy vo svojom vlastníctve z 838 miliárd libier (938,67 miliardy eur) o 80 miliárd GBP v priebehu budúceho roka. Odloží však spustenie ich predaja, ktorý sa mal začať na budúci týždeň, pre aktuálne podmienky na trhu. Po stabilizácii trhových podmienok tento program odštartuje. Dodala, že britské ministerstvo financií súhlasilo s odškodnením za akékoľvek straty.



(1 EUR = 0,89275 GBP)