Britská centrálna banka svoje úrokové sadzby nezmenila

Londýn 2. novembra (TASR) - Britská centrálna banka (BoE) vo štvrtok podľa očakávania svoje kľúčové úrokové sadzby nezmenila, keďže predpokladá, že inflácia v Spojenom kráľovstve bude v nasledujúcich mesiacoch ďalej klesať. Zdôraznila tiež, že v dohľadnej dobe nepočíta so znížením úrokov. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Deväťčlenný výbor pre menovú politiku banky vo štvrtok ponechal hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú na 15-ročnom maxime 5,25 %, už druhé zasadanie po sebe. Vo vyhlásení uviedol, že inflácia v nasledujúcom roku klesne smerom k cieľu BoE na úrovni 2 %.



Na ilustráciu, v septembri dosiahla medziročná miera inflácie v Spojenom kráľovstve 6,7 %.



Väčšina ekonómov predpovedá v nasledujúcich mesiacoch spomalenie inflácie, keďže účty domácností za energie klesajú.



BoE v septembri ukončila takmer dvojročný cyklus zvyšovania úrokových sadzieb. Americký Federálny rezervný systém (Fed) a Európska centrálna banka na ostatných zasadaniach tiež ponechali svoje úrokové sadzby bez zmeny.



Bank of England, podobne ako ostatné centrálne banky, donedávna agresívne zvyšovala úrokové sadzby takmer z nuly v rámci boja s rastom spotrebiteľských cien, ktorý najskôr naštartovali problémy dodávateľských reťazcov počas pandémie nového koronavírusu a potom ruská invázia na Ukrajinu. Tá viedla k zvýšeniu nákladov na potraviny a energie.



Vyššie úrokové sadzby ochladzujú ekonomiku, keďže zdražujú pôžičky a znižujú výdavky.



Hoci sa väčšina veľkých ekonomík vyhla pádu do recesie, pretrvávajú obavy, že britské hospodárstvo by mohlo začať v najbližších mesiacoch klesať. To nie je dobrá správa pre vládnucu Konzervatívnu stranu pred všeobecnými voľbami.