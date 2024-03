Britská centrálna banka svoje úrokové sadzby v marci nezmenila

Londýn 21. marca (TASR) - Britská centrálna banka (BoE) vo štvrtok podľa očakávania svoje kľúčové úrokové sadzby nezmenila, keďže jej predstavitelia vyčkávajú na jasnejšie signály, že inflačné tlaky v krajine sa zmierňujú. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Bank of England na svojom marcovom zasadnutí ponechala hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú na úrovni 5,25 %, čo je jej najvyššia úroveň od roku 2008.



Ekonómovia takéto rozhodnutie očakávali a prichádza deň po tom, ako aj americká centrálna banka Fed ponechala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú.



No BoE na rozdiel od Fedu poskytla len málo náznakov, že sa chystá znížiť náklady na pôžičky.



Miera inflácie v Spojenom kráľovstve pritom vo februári klesla na 3,4 % a je tak najnižšia za takmer dva a pol roka.



BoE vo štvrtok skonštatovala, že väčšina indikátorov krátkodobých inflačných očakávaní sa ďalej znižuje, pričom celková inflácia "relatívne prudko klesá", ale varovala zároveň, že niektoré kľúčové ukazovatele zostávajú zvýšené.



Banka predpovedá, že inflácia by mala v 2. štvrťroku 2024 klesnúť mierne pod jej cieľ na úrovni 2 %.



Guvernér Andrew Bailey vyjadril optimizmus vo veci ekonomickej trajektórie Británie a pripustil, že existujú povzbudivé signály v súvislosti s poklesom inflácie. Ale zároveň BoE podľa neho potrebuje viac istoty, že cenové tlaky v ekonomike sú plne pod kontrolou.



Centrálne banky na celom svete začali koncom roka 2021 agresívne zvyšovať úrokové sadzby z takmer nuly, aby skrotili infláciu, ktorú najskôr naštartovali problémy v dodávateľskom reťazci počas pandémie ochorenia COVID-19 a neskôr ruská invázia na Ukrajinu.



Vyššie úrokové sadzby, ktoré ochladzujú ekonomiku tým, že zdražujú pôžičky a znižujú tak výdavky, prispeli k celosvetovému zmierneniu inflácie, ale ovplyvnili aj hospodársku aktivitu.



Britská ekonomika za uplynulý rok takmer nerástla a výhľad na najbližšie obdobie nie je o nič lepší.