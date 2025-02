Britská centrálna banka znížila hlavnú úrokovú sadzbu na 4,5 %

Londýn 6. februára (TASR) - Britská centrálna banka znížila vo štvrtok hlavnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov. Urobila tak s cieľom podporiť ekonomiku, aj keď inflácia sa naďalej drží nad inflačným cieľom a navyše, banka upravila svoj odhad vývoja inflácie smerom nahor. Ekonomike sa však nedarí, pričom centrálna banka ešte zhoršila krátkodobé vyhliadky jej vývoja. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA, AFP a Reuters.



Menový výbor Bank of England (BoE) oznámil, že kľúčovú úrokovú sadzbu znížil na 4,5 % z pôvodnej úrovne 4,75 %. Sadzbu tak zredukoval v rovnakom rozsahu ako v auguste a novembri minulého roka, pričom hlavná úroková sadzba sa najnovšie dostala na najnižšiu úroveň od júna 2023.



Banka zároveň zhoršila vyhliadky vývoja britskej ekonomiky v krátkodobom horizonte. Zatiaľ čo v novembri počítala s tohtoročným rastom o 1,5 %, najnovšie očakáva, že rast dosiahne iba 0,75 %. Na roky 2026 a 2027 však odhad mierne zlepšila. Pôvodne očakávala rast na úrovni 1,25 %, teraz počíta s rastom ekonomiky o 1,5 %.



Zhoršenie prognózy vývoja britskej ekonomiky v tomto roku je nepríjemnou správou pre ministerku financií Rachel Reevesovú, keďže britská vláda si práve rast ekonomiky stanovila za svoju prioritu. Navyše, banka upravila vyhliadky aj v oblasti inflácie.



Miera inflácie, ktorá dosahuje 2,5 % a je stále nad inflačným cieľom BoE, by podľa nového odhadu banky mala v 3. kvartáli dosiahnuť svoje maximum okolo 3,7 %, zatiaľ čo v pôvodnom odhade uvádzala BoE maximum na úrovni 2,8 %. Ako dôvod uviedla ceny energií a očakávané zvýšenie cien za vodu a v autobusovej doprave. BoE okrem toho predpokladá, že inflácia sa dostane na úroveň inflačného cieľa 2 % najskôr v poslednom kvartáli 2027. Pôvodne počítala s tým, že to bude o šesť mesiacov skôr.