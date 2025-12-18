< sekcia Ekonomika
Britská centrálna banka znížila hlavnú úrokovú sadzbu na 3,75 percenta
Guvernér banky Andrew Bailey uviedol, že Veľká Británia už „prekonala kulmináciu inflácie, ktorá pokračuje v oslabovaní“.
Autor TASR
Londýn 18. decembra (TASR) - Britská centrálna banka zredukovala hlavnú úrokovú sadzbu na 3,75 percenta z úrovne 4 percent. Sadzba sa tak dostala najnižšie za takmer tri roky. Tento krok Bank of England na štvrtkovom zasadaní odôvodnila názorom, že rozpočtové opatrenia pomôžu posunúť infláciu nadol rýchlejšie, ako pôvodne očakávala. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Guvernér banky Andrew Bailey uviedol, že Veľká Británia už „prekonala kulmináciu inflácie, ktorá pokračuje v oslabovaní“. To podľa neho umožnilo Výboru Bank of England pre menovú politiku štvrté zníženie úrokov v tomto roku. Kľúčová britská úroková sadzba tak klesla na najnižšiu úroveň od začiatku roku 2023. Za zníženie úrokov hlasovali piati z deviatich členov výboru pre menovú politiku. Guvernér banky bol medzi tými, ktorí sa vyslovili za redukciu.
Rozhodnutie Bank of England prišlo po správe, že inflácia spotrebiteľských cien vo Veľkej Británii v novembri prudko klesla na 3,2 percenta z októbrových 3,6 percenta. „Je to nad cieľovou úrovňou 2 percentá, ale vzhľadom na ohlásené rozpočtové kroky v oblasti regulovaných cien a nepriamych daní teraz očakávame, že inflácia klesne rýchlejšie,“ konštatuje záznam zo zasadania britskej centrálnej banky.
