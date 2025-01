Britská centrálna banka zrejme zníži úroky viac, než sa očakávalo

Londýn 17. januára (TASR) - Trh počíta s tým, že britská centrálna banka uvoľní tento rok svoju menovú politiku razantnejšie, než sa doteraz očakávalo. Dôvodom boli slabé údaje o maloobchodných tržbách, ktoré sa pridali k negatívnym správam z britskej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Britské maloobchodné tržby v decembri medzimesačne klesli o 0,3 % po zvýšení o 0,1 % v novembri. Ekonómovia pritom očakávali, že rast tržieb sa v decembri zrýchli na 0,4 %.



Obchodníci po správe o vývoji maloobchodných tržieb zvýšili svoje očakávania týkajúce sa uvoľňovania menovej politiky, keď počítali s tým, že Bank of England (BoE) do konca roka zníži svoju kľúčovú úrokovú sadzbu, ktorá sa nachádza na úrovni 4,75 %, o 75 bázických bodov. Ešte vo štvrtok (16. 1.) prognózovali jej pokles o 65 bázických bodov. Neskôr v piatok očakávania týkajúce sa zníženia sadzieb v tomto roku klesli na 70 bázických bodov.



Najbližšie zasadnutie menového výboru BoE sa uskutoční 6. februára. Trh vo všeobecnosti počíta so znížením kľúčového úroku o štvrť percentuálneho bodu.