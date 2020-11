Britská centrálna banka zvýšila balík stimulov, kľúčový rok nezmenila

Londýn 5. novembra (TASR) - Britská centrálna banka (Bank of England, BoE) vo štvrtok rozhodla, že od januára 2021 zvýši balík financií na nákup dlhopisov o ďalších 150 miliárd libier na 895 miliárd GBP (995,96 miliardy eur). Predpovedala tiež ďalší pokles ekonomiky Spojeného kráľovstva, keďže Anglicko opäť zaviedlo blokády, tzv. lockdown, aby zabránilo šíreniu nového koronavírusu.



BoE zároveň ponechala svoju referenčnú úrokovú sadzbu na rekordne nízkej hodnote 0,1 %. Rozhodla sa však rozšíriť svoj balík stimulov, tzv. kvantitatívne uvoľňovanie (QE) v snahe podporiť poskytovanie úverov komerčnými bankami, a tým aj ekonomický rast.



Banka v rámci svojho programu QE už napumpovala do ekonomiky 450 miliárd GBP od marca, keď pandémia ochorenia COVID-19 prinútila vládu zaviesť prvý lockdown.



BoE varovala tiež, že výkon ostrovnej ekonomiky klesne v posledných troch mesiacoch 2020 o 2 % v dôsledku druhého lockdownu, ktorý vstúpil do platnosti vo štvrtok.



Očakáva však, že v 1. štvrťroku 2021 sa hrubý domáci produkt (HDP) Británie zvýši o 2,4 %, hoci výhľad zostáva „neistý“, v závislosti od vývoja pandémie a výsledkov rokovaní o obchodnej dohode s Európskou úniou po brexite.



Podľa najnovšieho odhadu BoE sa ekonomika vráti na úroveň pred pandémiou až v 1. štvrťroku 2022. Banka naznačila tiež, že je pripravená v prípade potreby prijať ďalšie opatrenia.



(1 EUR = 0,89954 GBP)