Britská centrálna banka zvýšila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu

Londýn 11. mája (TASR) - Britská centrálna banka (Bank of England, BoE) vo štvrtok opäť zvýšila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu, už dvanástykrát v rade, v rámci boja s infláciou. TASR o tom informuje na základe správ AP a Bloomberg.



BoE v máji 2023 zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 4,5 %, čo sa zhoduje s odhadmi trhu. Náklady na pôžičky sú tak teraz na maximách, ktoré neboli zaznamenané od roku 2008, keďže centrálna banka stále bojuje s dvojcifernou mierou inflácie.



Rovnako ako mnoho iných centrálnych bánk vo veľkých ekonomikách, aj BoE začala sprísňovať svoju menovú politiku, aby znížila infláciu. Koncom roka 2021 začala dvíhať úrokové sadzby z minima 0,1 %, aby udržala na uzde rast cien.



A hoci sa v USA a eurozóne tempo rastu cien už začalo zmierňovať, v Británii zostáva tvrdošijne vysoké na dvojciferných úrovniach. Konkrétne, medziročná miera inflácie v Spojenom kráľovstve síce v marci mierne klesla na 10,1 % z februárových 10,4, ale stále je dvojciferná. BoE však predpokladá, že rast inflácie sa do konca roka spomalí, aj keď menej, ako sa domnievala vo februári.



Centrálna banka najnovšie odhaduje, že inflácia v 4. štvrťroku 2023 klesne na 5,1 % namiesto na 3,9 % vo februárovej prognóze a jej cieľ na úrovni 2 % dosiahne do konca roka 2024.



Britská ekonomika bude podľa nej v 1. a 2. štvrťroku stagnovať, ale za celý rok 2023 vzrastie o 0,25 %. To je lepší odhad ako jej pokles o 0,5 % vo februárovej prognóze.



BoE očakáva, že vládne rozpočtové opatrenia načrtnuté v marci pridajú 0,5 % k hrubému domácemu produktu (HDP), zatiaľ čo vo februári počítala s ich prínosom na úrovni 0,3 %.



Predstavitelia banky dodali, že budú naďalej pozorne sledovať ukazovatele pretrvávajúcich inflačných tlakov, vrátane napätých podmienok na trhu práce, rastu miezd a cien služieb. Podľa nich, ak sa objavia dôkazy o trvalejších tlakoch, potom bude potrebné ďalšie sprísňovanie menovej politiky.