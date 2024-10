Britská ekonomika by mala rásť v rokoch 2024 a 2025 výraznejšie

Londýn 30. októbra (TASR) - Britská ekonomika by mala tento a budúci rok rásť výraznejším tempom, než naznačovali pôvodné odhady, pričom tohtoročný rast by mal prekročiť 1 %. Uviedla to v stredu britská ministerka financií Rachel Reevesová, ktorá sa odvolala na najnovšie prognózy Úradu pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR). Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa nových prognóz OBR by hrubý domáci produkt (HDP) Británie mal tento rok vzrásť o 1,1 %. V predchádzajúcom odhade z marca tohto roka počítal OBR s rastom o 0,8 %.



Prognózu vývoja ekonomiky zlepšil úrad na budúci rok. V marci odhadoval, že v roku 2025 vzrastie HDP Británie o 1,9 %, teraz počíta s tým, že to bude o 2 %.



Na druhej strane, nový odhad OBR na ďalšie dva roky je o niečo horší, než naznačoval výhľad z marca tohto roka. Vtedy úrad predpokladal, že britská ekonomika vzrastie v roku 2026 o 2 % a v roku 2027 o 1,8 %. Najnovšia prognóza však uvádza na rok 2026 rast na úrovni 1,8 % a na nasledujúci rok na úrovni 1,5 %.