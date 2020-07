Britská ekonomika by mala v 3. kvartáli vzrásť o 8 až 10 percent

Londýn 14. júla (TASR) - Britská ekonomika by mala za 2. kvartál zaznamenať v dôsledku pandémie nového koronavírusu prudký pokles, v 3. štvrťroku by však už mala dosiahnuť rast. Uviedol to v utorok britský Národný inštitút pre hospodársky a sociálny výskum (NIESR).



Inštitút v najnovšej mesačnej správe predpokladá, že v 2. štvrťroku klesla britská ekonomika o 20 % až 25 %. V 3. kvartáli však už očakáva rast na úrovni 8 až 10 %.



Pod vývoj v 2. štvrťroku sa hlavnou mierou podpísala situácia v apríli, keď hrubý domáci produkt (HDP) klesol o rekordných 20,3 %, uviedol v utorok v dopoludňajších hodinách britský štatistický úrad ONS. V máji však v porovnaní s aprílom zaznamenala ekonomika podľa ONS rast o 1,8 %. Ekonomika však bola stále 24,5 % pod úrovňou z februára, teda z obdobia, než sa epidémia nového koronavírusu presunula do Európy.